Transfercoup: Hankofen holt Marco Stefandl heim nach Niederbayern

Marco Stefandl zieht sich ab sofort das Trikot der SpVgg Hankofen über. – Foto: Verein

Marco Stefandl ist gebürtiger Bayerwäldler und stammt aus Zwiesel, wohnt derzeit in Kirchdorf im Wald. Nach seiner Ausbildung beim FC Bayern und beim VfB Stuttgart folgte ein Wechsel zu Hannover 96, ehe der Stürmer beim SV Atlas Delmenhorst sportlich heimisch wurde. Die vergangenen zweieinhalb Jahre stand er bei der SpVgg Bayreuth unter Vertrag. Die "Oldschdod" plagen finanzielle Probleme, weshalb im Winter jeder Akteur die Möglichkeit hatte, die Wagnerstädter zu verlassen. Davon machte Stefandl Gebrauch und kehrte noch einmal für ein halbes Jahr zu Atlas Delmenhorst zurück, wo er mit half, die Meisterschaft in der Oberliga einzufahren.

“Jetzt war die Zeit reif für eine neue Herausforderung. Ich wollte wieder heimatnäher spielen und es freut mich sehr, dass ich künftig für Hankofen in der Bayernliga auflaufen darf. Ich habe den Verein stets als sympathisch und vor allem hart arbeitend wahrgenommen. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und Trainer Tobias Beck haben sich gut angefühlt. Da sich unsere Vorstellungen decken, haben wir uns geeinigt", erklärt Stefandl in einer Pressemitteilung. Er wird bei den "Dorfbuam" die Nummer neun tragen.



Für Hankofen ist Stefandl durchaus ein Glücksgriff, wie der Sportliche Leiter Richard Maierhofer erklärt: "Marco ist ein gestandener Spieler, der bei uns eine Führungsrolle übernehmen soll. Er gilt als mannschaftsdienlich und ist universell einsetzbar, soll uns aber vor allem in der Offensive weiterhelfen. Da Marco im Besitz der B-Lizenz ist, wird er ebenso das Trainerteam unterstützen. Somit sind wir auch in diesem Bereich noch breiter aufgestellt."