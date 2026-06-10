Transfercoup: Greifswalder FC mit Verstärkung von Energie Cottbus

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Der Greifswalder FC vermeldet einen echten Transfercoup für die kommende Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Mit Janis Juckel wechselt ein hochtalentierter Mittelfeldspieler vom frischgebackenen Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus an die Ostseeküste. Der 21-Jährige soll künftig das Zentrum verstärken und hat einen langfristigen Vertrag bei den Mecklenburgern unterschrieben.

Wie der Verein in einer Pressemitteilung vom 10. Juni 2026 offiziell bekannt gibt, ist der nächste Neuzugang für die anstehende Spielzeit perfekt. Der 1,85 Meter große Janis Juckel hat sich langfristig an den Greifswalder FC gebunden und einen Dreijahresvertrag unterschrieben, dessen Laufzeit bis zum 30.06.2029 datiert ist. Mit dieser Personalentscheidung sichert sich der GFC wichtige Qualität und physische Präsenz im Mittelfeldzentrum.

Die sportliche Ausbildung im Nachwuchs von Energie Cottbus

Der Lebensweg des Neuzugangs begann in Bernau bei Berlin, wo Janis Juckel geboren wurde. Bereits im Sommer 2017 zog es den damals 13-Jährigen in das Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften erfolgreich durchlief. Seinen ersten Meilenstein im Herrenbereich setzte er schließlich im März 2022, als er beim Heimspiel gegen den Chemnitzer FC sein Debüt in der Regionalliga Nordost feierte.

Wertvolle Profierfahrung und zwei Meistertitel im Gepäck

In den vergangenen Jahren konnte der talentierte Mittelfeldspieler trotz seines jungen Alters bereits weitreichende Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Für Energie Cottbus stand er in insgesamt 45 Partien in der Regionalliga Nordost auf dem Feld und absolvierte darüber hinaus 20 Einsätze in der 3. Liga. Er war zudem Teil einer erfolgreichen Phase des Lausitzer Traditionsvereins, in der er zwei Meisterschaften in der Regionalliga Nordost errang und zwei Aufstiege bejubelte – erst der Sprung in die dritthöchste Spielklasse und nun schließlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Die vollständigen Worte des Neuzugangs laut Pressemitteilung

Der Wechsel an die Ostseeküste ist auf beiden Seiten von großen Erwartungen und gegenseitigem Respekt geprägt. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Janis Juckel zu seinem Wechsel wie folgt: „Die ersten Gespräche haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe viel Vertrauen und Wertschätzung gespürt, und die sportliche Perspektive hat mich überzeugt. Deshalb freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe beim Greifswalder FC.“

Spielintelligenz für den GFC und ein baldiges Wiedersehen

Mit seiner Ausbildung auf hohem Niveau, seiner ausgeprägten Spielintelligenz und seiner starken Präsenz bringt Janis Juckel beste Voraussetzungen für den nächsten Schritt in seiner Karriere mit nach Greifswald. Für zwei Akteure aus dem aktuellen Kader der Mecklenburger bringt die Verpflichtung zudem ein freudiges Wiedersehen mit sich. Die Spieler Edgar Kaizer und Theo Harz kennen den Neuzugang bereits bestens aus gemeinsamen Zeiten in der U19-Mannschaft des FC Energie Cottbus.