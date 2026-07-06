Transfercoup: Greifswalder FC holt Bundesliga-Erfahrung an Bord

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Der Greifswalder FC stellt die Weichen für die neue Saison in der Regionalliga Nordost mit einer namhaften Verpflichtung. Mit Robert Leipertz wechselt ein erfahrener und torgefährlicher Offensivakteur an den Ryck, der die junge Mannschaft auf und neben dem Platz führen soll. Der 33-Jährige bringt die Routine aus 250 Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie sechs Partien in der Bundesliga mit und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Der Greifswalder FC verzeichnet einen beachtlichen Erfolg auf dem Transfermarkt und verstärkt seine Offensive prominent. Robert Leipertz wechselt zum GFC, um dem Kader mit seiner Spielintelligenz und Kaltschnäuzigkeit den nötigen Feinschliff zu verleihen. Der im nordrhein-westfälischen Jülich geborene Angreifer soll der jungen Truppe als Leitfigur dienen und Struktur in das Offensivspiel bringen.

Die Stationen einer langen Profikarriere

Bis zum Jahr 2008 wurde der Offensivmann beim FC Rasensport Tetz, dem Bedburger BV und Viktoria Arnoldsweiler ausgebildet, ehe er den Weg in die Jugend von Alemannia Aachen fand. Dort sammelte er in der 3. Liga erste Erfahrungen im Herrenbereich. Über Schalke 04, für die er vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, ging es ein erstes Mal zum 1. FC Heidenheim, bei dem er in der zweiten Liga zum Stammpersonal gehörte. In zwei Jahren traf er dort 18-mal und legte 16 Treffer auf. Damit empfahl er sich für den FC Ingolstadt, für den er in der Bundesliga sechsmal eingewechselt wurde.

Nach anderthalb weiteren Zweitligajahren beim FCI ging es zurück nach Heidenheim, wo er sehr zum Erfolg beitrug und nur knapp an der Relegation zur Bundesliga scheiterte. Im Jahr 2022 wechselte er zum SC Paderborn, wo er in seinem ersten Jahr mit elf Treffern und drei Assists zum zweiten Mal in seiner Karriere zweistellig im deutschen Unterhaus erfolgreich war. Es folgte der Wechsel nach Magdeburg, für den er, nur unterbrochen von einer halbjährigen Leihe an den SSV Ulm, bis zuletzt aktiv war.

Die Vorfreude des Neuzugangs auf die kommende Saison

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Robert Leipertz komplett wie folgt zu seinem Wechsel an die Ostseeküste: "Ich bin sehr froh, nun Teil des Teams zu sein. Die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft und die kommende Saison is groß. Ich hoffe natürlich, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung ein bisschen helfen kann und dass wir dann zusammen unsere Ziele erreichen.“

Das letzte Puzzlestück für die junge Mannschaft

Für den Verein bedeutet diese Verpflichtung einen wichtigen Meilenstein in der Kaderstruktur, da Charakter und sportliche Vita gleichermaßen überzeugen. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Sportdirektor Matthias Rahn: „Mit Leipi haben wir das letzte Puzzlestück für unseren Kader gefunden. Ich habe in den ersten Gesprächen sofort gemerkt, dass er für diese Aufgabe brennt und richtig Lust hat, Verantwortung zu übernehmen. Er bringt die nötige Erfahrung und Persönlichkeit mit, um unsere junge Mannschaft auf und neben dem Platz zu führen. Charakterlich passt er hervorragend zu dem, was wir uns vorstellen. Und angesichts seiner Vita muss ich über seine sportlichen Qualitäten eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“