Transfercoup gelandet: Marvin Steiger kehrt zum SV 09 zurück Mittelrheinliga: Der SV Bergisch Gladbach 09 verpflichtet Abwehrspieler Marvin Steiger, der den 1. FC Düren vor wenigen Tagen verlassen hatte.

Zuletzt stand der Innenverteidiger beim 1. FC Düren unter Vertrag und kam in der Regionalliga regelmäßig zum Einsatz. Davor spielte er unter anderem für Blau-Weiß Friesdorf, den TV Herkenrath und den VfL Leverkusen. In den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 lief er in 46 Spielen für den SV 09 auf und erzielte in der Mittelrheinliga fünf Treffer. Der neue Vertrag gilt zunächst für 1,5 Jahre.

Unterdessen haben drei Spieler das Team von Trainer Stefan Müller verlassen. Abwehrspieler Niklas Engelke, der zu Beginn der Saison aus der U19 in den Kader des Teams aufrückte, wechselte zum SV Schlebusch in die Landesliga, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben. Zu seinem Heimatverein Germania Reusrath kehrt Michael Urban zurück und soll dort seine Qualitäten in der Offensive einbringen. Ebenfalls nicht mehr zum Aufgebot gehört Mittelstürmer Yasin Pala, der vor der Saison aus der Jugend des FC Hennef kam.