Transfercoup für Landesligist: 166-facher Regionalliga-Akteur kommt 31-jähriger Routinier unterschreibt bei ASK Ahlen von red · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: ASK Ahlen

Leon Tia (31) war einer von zahlreichen Abgängen beim Regionalligist SV Rödinghausen, der einen großen Umbruch vorgenommen hat. Der erfahrene Innenverteidiger war bis zuletzt vereinslos und hat nun einen Vertrag beim ambitionierten Staffel 4-Landesligisten ASK Ahlen unterschrieben.

Zu den Stationen seiner Karriere gehören u. a. SC Preußen Münster II, FC Eintracht Rheine, Hammer SpVg, SC Wiedenbrück und SV Rödinghausen. Über 250 Partien hat der gebürtige Münsteraner in der 4. und 5. Spielklasse absolviert (166 Regionalliga- und 95 Oberliga-Einsätze). Mit seiner Größe von 1,91 m, seiner Erfahrung und seiner defensiven Stabilität soll der Routinier der Mannschaft zusätzliche Qualität verleihen.



Vereinsvorsitzender Musa Sağculu sagt: „Leon ist ein Spieler mit viel Erfahrung und Qualität. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Ruhe, seiner Zweikampfstärke und seiner Persönlichkeit weiterhelfen wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den ASK Ahlen entschieden hat, und heißen ihn herzlich willkommen!“





Auch Cheftrainer Zübeyir Kaya freut sich auf die Verstärkung: „Leon bringt genau die Erfahrung und Qualität mit, die wir für unsere Mannschaft gesucht haben. Er ist körperlich stark, zweikampfstark und bringt zudem viel Ruhe in unser Spiel. Ich bin überzeugt, dass er uns sportlich weiterhelfen wird.“