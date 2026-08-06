Transfercoup für Klarenthal: Siewe Nana wechselt in die A-Liga

Mittlerweile im Trikot vom 1.SC Klarenthal: Cedric Siewe Nana wechselt pünktlich zum Saisonstart nach Klarenthal und unterstützt die Mannschaft in der Kreisliga A. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Der 1.SC Klarenthal gastiert am kommenden Sonntag beim FC Freudenberg und startet mit breitem Kader in die neue Saison. In der Vorbereitung durfte Trainer Woldemicael schon auf vielversprechende Verstärkung bauen. Nun - kurz vor Saisonstart - meldet der Verein mit Cedric Siewe Nana, der vom Verbandsliga-Absteiger SV Wiesbaden kommt, einen weiteren Hochkaräter.

Die seit vielen Jahren bestehende Freundschaft mit vielen Klarenthalern sei ausschlaggebend für den Wechsel von Siewe Nana gewesen, erklärt Woldemicael. Der Trainer führt weiter aus, dass Cedric zuvor schon oft die Sportanlage in Klarenthal besucht habe und dort auch mit vielen Spielern gut befreundet sei.

Nach dem Motto: "Wenn er schon so oft zu Besuch ist, dann versuchen wir ihn auch für eine Saison zu gewinnen", wurde der Gedanke des Wechsels angestoßen. Der Trainer betont, dass sehr viel Überzeugung nötig gewesen sei, um Siewe Nana nach Klarenthal zu locken. Er selbst kenne ihn schon seit dessen Kindheit und sei mit seinen Fähigkeiten vertraut. Für Klarenthal ist der Verbandsliga-Spieler ein "Privileg", sagt Woldemicael.

Stärken mit und ohne Ball

Der Trainer sieht die Stärken seines neuen Schützlings nicht nur am Ball: "Er ist ein sehr erfahrener Fußballer, der auch jungen Spielern helfen kann. Er kommandiert und dirigiert gut auf dem Feld." Des Weiteren lobt Woldemicael Siewe Nanas Ehrgeiz. Siewe Nana bringe einen Hunger auf Siege und Disziplin mit sich. Auch darin sieht der Coach einen weiteren Vorteil für sein Team.