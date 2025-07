Transfercoup für Germania Grefrath: Schuchardt kommt aus Oberliga

Nach den Plätze acht und zehn ist Germania Grefrath in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss bestens angekommen und hat sich nach dem Aufstieg 2023 etabliert. Mit dem jüngsten Transfercoup könnte die Germania in der Tabelle sogar noch etwas kleckern, denn Jan-Lars Schuchardt kommt aus der Oberliga vom VfL Jüchen-Garzweiler.

Der 25-Jährige schaffte mit Jüchen als Landesliga-Meister den Aufstieg in die höchste Spielklasse am Niederrhein und strahlte dabei auch Torgefahr aus: In 19 Partien schoss er vier Tore. Der ehemalige Jugendspieler des SC Kapellen-Erft entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum gesetzten Personal in Jüchen und war auch ein essentieller Bestandteil bei der Bezirksliga-Meisterschaft 2023. Den nächsten Schritt geht er aber nicht mit, stattdessen wird er die Germania enorm verstärken. Einen torgefährlichen Landesliga-Spieler in die Kreisliga A zu lotsen, darf natürlich als Coup gefeiert werden. Ein letzter und erfolgreicher Streich des scheidenden Sportlichen Leiters Kevin Brems.