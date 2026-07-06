Transfercoup für Fortuna Düsseldorf: Yassine Bouchama kommt 3. Liga: Fortuna Düsseldorf hat Yassine Bouchama verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom SC Preußen Münster und unterschreibt bei der Fortuna bis zum 30. Juni 2028. von André Nückel · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser

Yassine Bouchama wechselt nach Düsseldorf. – Foto: IMAGO / Maximilian Koch / Team

Fortuna Düsseldorf hat den nächsten Zugang vorgestellt und sich mit Yassine Bouchama verstärkt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom SC Preußen Münster und hat bei der Fortuna einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. In Düsseldorf erhält Bouchama die Rückennummer 5.

Der in Essen geborene Mittelfeldspieler hatte in Münster vier prägende Jahre erlebt. Beim SCP gehörte Bouchama zu den festen Größen im Zentrum und bestritt in dieser Zeit insgesamt 112 Partien in der Regionalliga, 3. Liga und 2. Bundesliga. Dabei erzielte er 14 Tore. Mit seiner Laufstärke, Zweikampfstärke und Erfahrung soll er dem Düsseldorfer Mittelfeld zusätzliche Stabilität geben - zuletzt war er auch Leistungsträger der Preußen. Für Bouchama ist der Wechsel zur Fortuna zugleich der nächste Schritt auf einem bemerkenswerten Weg. Vor seiner Zeit in Münster war er unter anderem für den VfB Homberg, Phönix Lübeck, den FC Kray, den SV Straelen und den 1. FC Bocholt aktiv. In der FuPa-Datenbank ist Bouchama mit 291 Spielen, 74 Toren und 34 Vorlagen geführt. Der Mittelfeldspieler hat sich damit über mehrere Stationen und Ligen hinweg immer weiter nach oben gearbeitet. Der Edeltechniker hatte wohl auch Angebote aus der 2. Bundesliga vorliegen, entscheidet sich nun aber für den Neustart der Fortuna in der 3. Liga. Dort trifft er auch auf seinen Ex-Klub Münster.

Arabi lobt Mentalität und Ballsicherheit Fortunas Sportvorstand Samir Arabi sieht in Bouchama einen Spieler, der dem Kader ein klares Profil gibt. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Yassine von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm verpflichten wir einen zweikampf- und laufstarken Mittelfeldspieler, der unserem Spiel mit seiner Erfahrung, Mentalität und Ballsicherheit guttun wird“, erklärt Arabi bei der Vorstellung. Auch Bouchama selbst betont, dass er sich bewusst für den Schritt nach Düsseldorf entschieden hat. „Ich habe mich bewusst für die Fortuna entschieden und Angebote aus anderen Ligen ausgeschlagen. Ich bin absolut von dem Weg der Verantwortlichen überzeugt und sehe, dass hier etwas entstehen kann. Ich freue mich zudem sehr, Teil dieses großen Vereins zu sein und dazu beizutragen, die Fortuna wieder auf einen erfolgreichen Weg zu führen“, sagt der Zugang.