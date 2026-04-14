Transfercoup für die Weiße Elf: Jasem kehrt in die Heimat zurück

vfl.weisse.elf.nordhorn - Instagram

Die Weiße Elf Nordhorn treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems 3 weiter voran – und setzt dabei ein deutliches Zeichen in der Offensive. Mit Kerhad Jasem wechselt ein junger, talentierter Offensivspieler vom FC Epe nach Nordhorn und damit zurück in seine Heimat.

Der Neuzugang gilt als technisch versierter Akteur, der vor allem im Eins-gegen-Eins seine Stärken hat. Zudem ist er flexibel einsetzbar und bringt nach Vereinsangaben viel Qualität, Spielfreude und großes Entwicklungspotenzial mit. Attribute, die beim ambitionierten Bezirksligisten bestens ins Anforderungsprofil passen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Kerhad für uns gewinnen konnten. Gerade offensiv mussten wir aktiv werden. Mit ihm bekommen wir einen jungen, lernbereiten Spieler, der perfekt in unser Konzept passt“, erklärt Teammanager Julian Stein. Die Verantwortlichen reagierten damit gezielt auf Handlungsbedarf im Angriffsspiel.