Transfercoup für die Sportfreunde Baumberg: André Mandt kommt

Das ist André Mandt. – Foto: Boris Hempel

Junioren-Nationalspieler, fast 100 Jugend-Bundesliga-Einsätze über 170 Regionalliga-Spiele, zwölf Einsätze in der 3. Liga: André Mandt hat in seiner Laufbahn viel erlebt und ist deshalb ein echter Transfercoup für die Sportfreunde Baumberg. Der Oberliga-Meister von 2024 hat den Mittelfeldspieler am Montag vorgestellt; er kommt vom TuS Koblenz.

Mit diesem Wechsel ist den Verantwortlichen von Baumberg ein Coup gelungen, denn Mandt bringt nicht nur spielerische Klasse, sondern auch Führungsqualitäten mit zum Oberligisten. Ausgebildet wurde der ehemalige U16-Nationalspieler von Deutschland, im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen und hatte im Anschluss verschiedene Stationen, vor allem in der Regionalliga, bei Klubs wie dem 1. FC Saarbrücken oder dem Wuppertaler SV. Zuletzt lief Mandt zwischen 2021 und 2025 für den TuS Koblenz in der Oberliga Rheinland-Pfalz auf; ihm gelangen in der abgelaufenen Saison sechs Tore und fünf Vorlagen. El Halimi ist begeistert