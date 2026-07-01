Transfercoup für die Offensive: Germania holt erfahrenen Profi Takyi Der 1,95 Meter große Angreifer bringt internationale Erfahrung aus sechs Ländern mit von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat sich für die kommende Oberliga-Saison prominent verstärkt. Mit Ferdinand Takyi wechselt ein international erfahrener Stürmer an die Ammerke. Der Angreifer blickt auf Stationen in Deutschland, England, Wales, Lettland, Norwegen und Österreich zurück und soll die Offensive des Vizemeisters verstärken.

Mit Ferdinand Takyi ist dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder eine Verpflichtung gelungen, die dem Angriff zusätzliche Qualität verleihen soll. Der 1,95 Meter große Stürmer bringt nicht nur körperliche Präsenz mit, sondern kann auch auf eine Laufbahn im internationalen Profifußball verweisen. Unter anderem absolvierte Takyi Einsätze in der lettischen ersten Liga sowie in der Qualifikation zur UEFA Europa League. Internationale Erfahrung für die Germania-Offensive Sportlicher Leiter Sascha Derr sieht in der Verpflichtung auf der Instagram-Seite des Vereins einen wichtigen Baustein für die kommende Saison. „Mit Ferdinand Takyi ist es uns gelungen, den Stürmer mit dem Format zu verpflichten, den wir uns für unseren Kader gewünscht haben. Wir standen schon länger in einem vertrauensvollen Austausch, umso mehr freut es uns, dass der Transfer jetzt realisiert werden konnte.“

Derr hebt dabei nicht nur die sportlichen Qualitäten des Angreifers hervor. „Ferdi ist nicht nur ein Spieler mit hoher Qualität, sondern auch menschlich eine echte Bereicherung. Er wird uns auf und neben dem Platz weiterhelfen und mit seiner Persönlichkeit sowie seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für das gesamte Team sein.“ Besonders für seine Körpergröße verfüge Takyi über eine außergewöhnlich gute Technik und einen starken Torabschluss. Ziel sei es nun, den Angreifer nach und nach wieder an seine Bestform heranzuführen.