Transfercoup für Croatia Essen: Leistungsträger von Türkiyemspor kommt

Berkan Kiris (vorne links) wechselt für die kommende Saison zu NK Croatia Essen. – Foto: Markus Becker

Ob in Duisburg oder in Essen: Die Kreisliga A ist die Domäne von Berkan Kiris. Ob anfangs für den 1. FC Mülheim-Styrum, Alemannia Essen oder bis zuletzt für den SC Türkiyempsor Essen. Mit dem 28-Jährigen kommt auf dem Niveau eine eingebaute Torgarantie.

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Dreistellige Trefferzahl in der Kreisliga A

Mit derzeit zwölf Treffern in der laufenden Saison für Türkiyemspor kommt Kiris bereits auf 115 Treffer auf dem A-Liga-Level. Diese Bilanz wird der Angreifer nicht nur in den verbleibenden Spielen des Aufstiegskampf, sondern mindestens auch in der Folgesaison aufpolieren können. Denn egal ob es am Ende für Platz eins reichen sollte, Kiris wird dem Niveau erhalten bleiben. Er schlägt nämlich beim aktuellen Fünftplatzierten der A-Liga-Gruppe 2, NK Croatia Essen, auf.

Deren Sportchef Ivan Cipetic, der gleichzeitig auch als Stammspieler im Mittelfeld fungiert, sagt über seinen zukünftigen Teamkollegen: "Ich habe mit mehreren Leuten über Berkan geredet und mich auch mehrfach mit ihm getroffen. Ganz ehrlich: Lange habe ich nicht mehr so einen netten Menschen kennengelernt. Er ist sehr heiß auf dieses Projekt und freut sich, ein Teil unseres Teams zu werden. Berkan hat sofort signalisiert, dass er richtig Bock auf diese neue Aufgabe hat", schildert Cipetic gegenüber der WAZ.

Halbes Dutzend neuer Spieler

In der Tat laufen die Personalplanungen bei Croatia auf Hochtouren. Neben Kiris stehen nämlich bereits mit Angjelin Nuka (FC Saloniki Essen), Mert Aslaner (TGD Essen-West), Filip Curcic (1. FC Lintfort), Daniel Pusic (SuS Niederbonsfeld) und Fahd Al Barouni (TuS Holsterhausen) fünf weitere Zugänge fest. Die größte Strahlkraft geht dabei sicherlich von Kiris aus.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen: "Er garantiert in jeder Saison 40 bis 50 Scorer. Berkan ist ein absoluter Top-Spieler für die Kreisliga A", freut sich Cipetic. In der laufenden Saison fehlte noch ein gutes Stück auf die Aufstiegsplätze. Womöglich könnte sich das in der kommenden Spielzeit noch einmal verändern. In jedem Fall wächst am Schemannsfeld schon jetzt ein spannendes Konstrukt zusammen, welches - besonders mit Kiris als Leistungsträger - für Furore sorgen kann.