Transfercoup: Ferhat Karaca ist jetzt ein Mögglinger

88 Tore hatten dem 1.FC Stern zur Vize-Meisterschaft in der Kreisliga A I, aber nicht zur erhofften Rückkehr in die Bezirksliga verholfen. Die stärkste Offensive der vergangenen Saison gewinnt durch Ferhat Karaca nun zusätzlich an Erfahrung. Der heute 32-Jährige hatte über den TV Lindach und den TSGV Waldstetten den Sprung zurück zu seinem Jugendverein Normannia Gmünd geschafft, kam dort auf 23 Spiele (4 Tore) in der Ober- und Verbandsliga absolviert. Nach einer kurzen Zeit bei den SF Lorch legte Karaca vor vier Jahren aus beruflichen Gründen eine Pause ein. Nun ist er aus Stuttgart wieder in seine alte Heimat Schwäbisch Gmünd gezogen – und es kribbelt wieder in den Füßen des technisch versierten Offensivspielers.