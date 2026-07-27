Transfercoup: FC Energie Cottbus leiht U-Nationalspieler aus Luca Erlein schließt sich dem FC Energie Cottbus aus der 2. Bundesliga an und kommt vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen von red/pm · Heute, 14:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus hat sich für die Zweitligasaison 2026/27 die Dienste von Luca Erlein gesichert. Der 19-jährige Rechtsverteidiger wechselte vor wenigen Tagen von der TSG Hoffenheim zu Bayer 04 Leverkusen und wird von der „Werkself“ aus direkt in die Lausitz verliehen.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte: „Luca ist ein fantastischer Spieler, der alles hat, was man im heutigen Fußball braucht. Er hat in Hoffenheim eine sehr gute Saison in der 3. Liga absolviert. Seine Qualität konnten wir auch in den Spielen gegen uns sehen. Wir möchten, dass er mit uns und bei uns den nächsten Schritt in der 2. Liga geht, dabei wollen wir ihn bestmöglich begleiten. Dass solch ein Spieler zu uns wechselt, zeigt, wie unsere Arbeit hier anerkannt wird.“ „Einen großen Dank möchten wir an Bayer Leverkusen und die Agentur aussprechen, die diesen Transfer möglich gemacht haben. Wir möchten, dass es für alle Seiten eine runde Sache wird“, ergänzt Kaderplaner Maniyel Nergiz.

Luca Erlein wurde in Heidelberg geboren und spielte zunächst in der Jugend von Astoria Walldorf, ehe er sich im Sommer 2018 dem Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim anschloss. Im Kraichgau durchlief er sämtliche Leistungsmannschaften, kam dabei in den jeweiligen Junioren-Bundesligen sowie der UEFA Youth League zum Einsatz. In der zurückliegenden Drittligasaison absolvierte er insgesamt 31 Partien für die zweite Mannschaft der TSG und bereitete dabei fünf Tore vor. Zudem trat Erlein im vergangenen Monat mit der U19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Wales an und bestritt als einziger deutscher Spieler jede Minute im gesamten Turnier. Im Finale unterlag der deutsche Nachwuchs der spanischen Auswahl.