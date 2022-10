Transfercoup: Eymen Brahim kommt zum FSV Waiblingen!

Ex-Profi Eymen Brahim (27) verstärkt den FSV. Der variable Offensivspieler kommt vom Regionalligisten FC Augsburg II zum FSV, zuvor spielte er beim VfL Wolfsburg II, Wacker Burghausen und Club Africain Tunis. In der Jugend wurde er beim VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig ausgebildet. Sportdirektor Sandro Palmeri freut sich über den jüngsten Neuzugang: "Eymen Brahim wird uns mit seiner Erfahrung und Qualität nochmal bereichern". Die Verpflichtung macht Palmeri auch deshalb so stolz, weil sich der FSV unter mehreren, auch höherklassigen Mitbewerbern durchsetzen konnte. "Wir freuen uns auf ihn und hoffen, dass wir gemeinsam eine starke Runde spielen werden", so Palmeri.