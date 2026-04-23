Transfercoup: Ex-Regionalliga-Spieler zieht es in die Kreisliga

– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Der SV Weidenstetten aus der Kreisliga A2 Donau/Iller setzt ein deutliches Ausrufezeichen und gibt die Verpflichtung von Daniel Dewein bekannt. Der 30-jährige Offensivallrounder wechselt mit der Empfehlung von über 300 Pflichtspielen zum Verein und wird dort eine Doppelrolle als spielender Co-Trainer übernehmen. Mit diesem Schritt sichert sich der Klub nicht nur enorme sportliche Qualität für den Rasen, sondern verstärkt auch gezielt sein Trainerteam durch einen erfahrenen Akteur, der derzeit noch in der Landesliga beim TSV Neu-Ulm aktiv war.

Auf Instagram hieß es voller Vorfreude: "Herzlich willkommen beim SV Weidenstetten, Daniel Mit Daniel Dewein verstärken wir sowohl unser Trainerteam als auch unsere Mannschaft. Als spielender Co-Trainer wird er künftig auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und seine Erfahrung einbringen." Diese Worte unterstreichen die Bedeutung, die der Neuzugang für die künftige Ausrichtung des Teams hat. Man sieht in ihm weit mehr als nur einen Ergänzungsspieler; er soll das Gefüge führen.

Ein beeindruckendes Portfolio für die Offensive

Der Blick auf die Vita von Daniel Dewein verrät, warum die Verantwortlichen in Weidenstetten von einem echten Coup sprechen. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er Erfahrungen in verschiedensten Spielklassen, bis hin zur Regionalliga Bayern. Der Verein betont bei der Vorstellung: "Daniel kommt auf über 300 Pflichtspiele und war zuletzt unter anderem für den TSV Neu-Ulm, den TSV Langenau sowie für die Regionalliga-Teams des TSV Rain und des FV Illertissen im Einsatz." Diese Stationen zeugen von einer Beständigkeit auf hohem Niveau, die dem SV Weidenstetten in der kommenden Zeit zugutekommen soll.

Strategische Neuausrichtung mit Führungsqualität

Die Rolle als spielender Co-Trainer ist eine bewusste Entscheidung, um die Kommunikation zwischen Spielfeld und Seitenlinie zu optimieren. Der Klub verspricht sich viel von der neuen Personalie: "Durch seine offensive Flexibilität wird er unserem Spiel zusätzliche Qualität verleihen und neue Impulse setzen. Gleichzeitig wird er als wichtiger Ansprechpartner und verlängerter Arm des Trainerteams auf dem Platz fungieren." Diese Doppelfunktion verlangt nach einem Spieler, der das Spiel lesen kann und gleichzeitig die nötige Autorität mitbringt, um junge Talente anzuleiten.

Die Zahlen einer langen Karriere

Die statistische Bilanz des Neuzugangs ist beachtlich und belegt seine Torgefährlichkeit über Jahre hinweg. Insgesamt stehen 306 Spiele in den Datenbanken, in denen er 82 Tore erzielte und 36 Assists beisteuerte. Derzeit ist er beim Landesligisten TSV Neu-Ulm aktiv. In der laufenden Saison 2025/2026 absolvierte Dewein bislang 17 Spiele. Dabei gelangen ihm 6 Tore und 2 Assists. Davor bewies er beim TSV Langenau in der Bezirksliga Donau/Iller seinen Torriecher, als er in der Saison 2024/25 in 24 Spielen herausragende 21 Tore markierte.

Stationen einer Reise durch die bayerischen Ligen

Seine Laufbahn ist eng mit der Region verknüpft. Nach seiner Jugendzeit beim SSV Ulm 1846 in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg folgten Stationen beim FC Gundelfingen und dem SC Ichenhausen. Vor allem beim SC Ichenhausen in der Landesliga Südwest war er über Jahre eine feste Größe und erzielte beispielsweise in der Saison 17/18 14 Treffer in 32 Partien. Über den TSV Nördlingen in der Bayernliga Süd führte ihn sein Weg schließlich zum FV Illertissen in die Regionalliga, wo er sowohl für die erste Mannschaft als auch für die Reserve in der Landesliga auflief. Nach einem Intermezzo beim TSV Rain kehrte er in die Region zurück und ist nun bereit für das neue Kapitel in Weidenstetten.