Transfercoup: Elea Seba kehrt zur SG Anderlingen/Byhusen zurück

Elea Seba, hier im Trikot des Landesligisten FC Oste/Oldendorf, kehrt zur SG Anderlingen/Byhusen zurück – Foto: Jens K.

Die SG Anderlingen/Byhusen hat mehrere Zugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt. Besonders freut sich der Vizemeister über die Rückkehr von Elea Seba, die nach drei Jahren beim Landesligisten FC Oste/Oldendorf wieder für die SG auflaufen wird.

Zuletzt machte die Mittelfeldspielerin auch im Bezirkspokalfinale auf sich aufmerksam. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte sie den Treffer zum 3:2-Sieg gegen den TuS Fleestedt und sicherte ihrem Team damit den Pokalsieg.

Seba kennt den Verein bestens und bringt zusätzlich die Erfahrung aus drei Spielzeiten in der Landesliga mit. In bislang 64 Einsätzen erzielte sie 20 Tore und bereitete weitere 24 Treffer vor.

„Wir freuen uns sehr, dass Elea wieder zurück zu uns kommt. Sie ist vielseitig einsetzbar und wird uns mit ihrer Erfahrung, Zweikampfstärke und Torgefährlichkeit sehr weiterhelfen. Sie passt perfekt in unser Team und hat mit dem Großteil schon zusammen gespielt“, sagt Trainerin Chiara Hess.

Aus der zweiten Mannschaft rücken zudem Anina Gerdes und Milena Tekath in den Bezirksligakader auf.

Gerdes soll künftig die Defensive verstärken. Hess sieht ihre Stärken vor allem in ihrer Übersicht, ihrem Ehrgeiz und ihrer Rolle innerhalb der Mannschaft. „Sie hat es in den Spielen bei uns sehr gut gemacht, deswegen freuen wir uns sehr, das sie sich den Schritt zutraut.“

In der Offensive soll künftig Milena Tekath für weitere Optionen sorgen. Die Angreiferin ist seit Jahren die treffsicherste Spielerin der zweiten Mannschaft und soll ihre Schnelligkeit sowie ihre Torgefahr künftig auch in der Bezirksliga einbringen. „Sie ist eine absolute Bereicherung für unser Offensivspiel.“ Nach Angaben von Hess habe sie auch bei ihren bisherigen Einsätzen für die erste Mannschaft überzeugt und passe zudem sehr gut ins Team.

Aus dem eigenen Nachwuchs stößt außerdem Maja Ludwig zur Mannschaft. Die Angreiferin wechselt aus den B-Juniorinnen der SG Anderlingen/Byhusen/Selsingen in den Frauenbereich. In der laufenden Saison sammelte sie bereits erste Erfahrungen in der Bezirksliga und kam zu fünf Kurzeinsätzen.

Ansonsten bleibt der Kader weitgehend zusammen. Lina Wilckens legt eine Auslandspause ein, Madleen Brunckhorst wechselt in die zweite Mannschaft. Weitere Abgänge hat die SG Anderlingen/Byhusen nach Angaben von Trainerin Chiara Hess nicht zu verzeichnen.