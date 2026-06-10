Transfercoup des FV Elsenz

Es erscheint nur logisch, dass Muharrem Kara einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Spielertrainer des SV Gemmingen wollte weitermachen und ein erfahrener Kicker mit derart starken Offensivqualitäten würde nicht lange auf dem Markt bleiben. Zugeschlagen hat nun der FV Elsenz. "Trainer Michael Feiler hat mich kontaktiert, woraufhin wir ein super Gespräch hatten und er mich einfach komplett überzeugt hat", sagt Kara.
Die beiden kennen sich aus vergangenen Eppinger Tagen. Kara damals als Spielertrainer bei Türkspor Eppingen und Feiler als Jugendtrainer beim VfB Eppingen. "Wir haben uns damals immer mal wieder ausgetauscht", verrät der 35-Jährige, der nun als spielender Co-Trainer zum einen viel Erfahrung und zum anderen große Torgefahr nach Elsenz bringen wird.
Für die kommende Saison ist mit dem FVE, der die Runde als Dritter hinter den beiden Aufsteigern aus Reichartshausen und Siegelsbach abgeschlossen hat, schwer zu rechnen. "In unserem Ligaspiel gegen Elsenz habe ich schon gemerkt, dass dort gute junge Kicker am Werk sind", spricht Kara aus eigener Erfahrung und hegt darüber hinaus die Hoffnung, "dass wir mit zwei, drei erfahrenen Neuzugängen eine richtig gute Mischung hinbekommen."
Der Aufstiegskampf 2026/27 verspricht spannender zu werden in der B-Liga, die in der abgelaufenen doch eine recht klare Angelegenheit zugunsten des TSV Reichartshausen gewesen ist. Ohne die beiden Aufsteiger, aber gleich mit drei Absteigern, wird es an der Spitze sicher eng zur Sache gehen. Der VfB Bad Rappenau, der SV Hilsbach und der TSV Dühren kommen aus der Kreisklasse A runter. Die Zielsetzung dieser Klubs wird es nicht sein, dauerhaft in der B-Liga zu bleiben. Für Elsenz spricht in diesem Zusammenhang die nun jahrelang konstant gute Arbeit von Michael Feiler, der ein junges Team immer näher an die Spitze herangeführt und ausgebildet hat.
Neben Kara verstärkt Josip Majstovorovic als weiterer Co-Trainer das Team. Torwarttrainer Martin Majer bleibt dem Verein erhalten. Lediglich Patrick Kerstan, der bisherige Co-Trainer, hat den Verein verlassen und coacht ab sofort die zweite Mannschaft seines Heimatvereins TSV Cleebronn.