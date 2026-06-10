Transfercoup des FV Elsenz Kreisklasse B Sinsheim +++ Ein spielender Co-Trainer mit eingebauter Torgarantie kommt von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Muharrem Kara wechselt als spielender Co-Trainer von Gemmingen nach Elsenz. – Foto: Roman Gebhardt

Es erscheint nur logisch, dass Muharrem Kara einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Spielertrainer des SV Gemmingen wollte weitermachen und ein erfahrener Kicker mit derart starken Offensivqualitäten würde nicht lange auf dem Markt bleiben. Zugeschlagen hat nun der FV Elsenz. "Trainer Michael Feiler hat mich kontaktiert, woraufhin wir ein super Gespräch hatten und er mich einfach komplett überzeugt hat", sagt Kara.

Die beiden kennen sich aus vergangenen Eppinger Tagen. Kara damals als Spielertrainer bei Türkspor Eppingen und Feiler als Jugendtrainer beim VfB Eppingen. "Wir haben uns damals immer mal wieder ausgetauscht", verrät der 35-Jährige, der nun als spielender Co-Trainer zum einen viel Erfahrung und zum anderen große Torgefahr nach Elsenz bringen wird. Für die kommende Saison ist mit dem FVE, der die Runde als Dritter hinter den beiden Aufsteigern aus Reichartshausen und Siegelsbach abgeschlossen hat, schwer zu rechnen. "In unserem Ligaspiel gegen Elsenz habe ich schon gemerkt, dass dort gute junge Kicker am Werk sind", spricht Kara aus eigener Erfahrung und hegt darüber hinaus die Hoffnung, "dass wir mit zwei, drei erfahrenen Neuzugängen eine richtig gute Mischung hinbekommen."