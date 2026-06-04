 2026-06-03T09:07:03.210Z

Transfers

Transfercoup der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen verpflichtet für die kommende Saison einen Leistungsträger der SG Wommelshausen/Dernbach +++

von Redaktion · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser
Wommelshausen/Dernbachs Johan Seipp (rechts) lässt Jonas Kaiser vom SV Hartenrod stehen. Zur kommenden Saison wechselt der Torjäger zur SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen. © Jens Schmidt
Wommelshausen/Dernbachs Johan Seipp (rechts) lässt Jonas Kaiser vom SV Hartenrod stehen. Zur kommenden Saison wechselt der Torjäger zur SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen. © Jens Schmidt

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KLA BID
SG Mornshausen

Hinterland. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hat auf dem Transfermarkt einen echten Coup gelandet! Der Tabellenvierte der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf verstärkt sich mit Torjäger Johan Seipp, der vom benachbarten Ligakonkurrenten SG Wommelshausen/Dernbach kommt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.