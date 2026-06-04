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Transfers
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Transfercoup der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen verpflichtet für die kommende Saison einen Leistungsträger der SG Wommelshausen/Dernbach +++
Hinterland. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hat auf dem Transfermarkt einen echten Coup gelandet! Der Tabellenvierte der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf verstärkt sich mit Torjäger Johan Seipp, der vom benachbarten Ligakonkurrenten SG Wommelshausen/Dernbach kommt.