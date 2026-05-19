 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Transfercoup: BU holt Dennis Bergmann von Victoria

HSV Barmbek-Uhlenhorst gelingt ein Transfercoup: Dennis Bergmann kommt vom SC Victoria Hamburg und bringt reichlich Erfahrung aus Regionalliga Nord und Oberliga Hamburg mit.

von red · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
Das ist Dennis Bergmann.
Das ist Dennis Bergmann. – Foto: Matthias Wenner

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Landesliga Hansa
SC Victoria
HSV BU
Dennis Bergmann
Dennis Bergmann

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst hat einen echten Transfercoup gelandet. Dennis Bergmann wechselt zur kommenden Saison vom SC Victoria Hamburg an die Dieselstraße und verstärkt die Ligamannschaft von Trainer Michael Koss. Der Offensivspieler, der bei Victoria die Nummer zehn trug, bringt ein Profil mit, das in der Landesliga alles andere als alltäglich ist.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Bergmann kommt mit Erfahrung aus 74 Spielen in der Regionalliga Nord und 230 Einsätzen in der Oberliga Hamburg zu BU. Im Hamburger Oberhaus erzielte er nach Vereinsangaben 90 Treffer. Diese Zahlen zeigen, welche Qualität Barmbek-Uhlenhorst künftig in der Offensive dazubekommt.

Geprägt in höheren Hamburger Klassen

Der Name Bergmann ist im Hamburger Amateurfußball seit Jahren bekannt. Der Offensivspieler wurde unter anderem beim Hamburger SV ausgebildet, spielte dort in der U19-Bundesliga und später auch für die U23 in der Regionalliga. Danach prägte er über viele Jahre die Oberliga, unter anderem beim SC Victoria, beim FC Süderelbe und auch bei der TuS Dassendorf.

Nun folgt der Schritt zu BU. Für Barmbek-Uhlenhorst ist dieser Transfer nicht nur sportlich interessant, sondern auch ein Signal. Der Klub holt einen Spieler, der in der Oberliga über Jahre hinweg Verantwortung übernommen, Tore erzielt und Spiele beeinflusst hat.

Koss: „Eine echte Chance“

Trainer Michael Koss freut sich entsprechend über den Zugang. „Die Gespräche mit Dennis waren absolut unkompliziert und klar. Er hat uns sehr schnell signalisiert, dass er ab Sommer den Schritt an die Dieselstraße gehen möchte. Für uns ist das ein super Szenario und eine echte Chance“, sagt Koss.

Besonders im letzten Drittel soll Bergmann BU eine neue Qualität geben. Koss erklärt: „Dennis kann uns vorne etwas geben, das in der Landesliga definitiv nicht selbstverständlich ist. Seine sportlichen Qualitäten stehen außer Frage - da sprechen die Zahlen für sich.“

Der Trainer verbindet mit dem Transfer aber nicht nur Erwartungen, sondern auch den Wunsch nach einer gesunden und stabilen Saison: „Ich wünsche Dennis, dass er gesund bleibt und uns mit seiner Art, Fußball zu spielen, viele wertvolle Momente auf dem Platz beschert. Ich freue mich sehr darauf, als Trainer mit ihm in die neue Saison zu starten.“

Ein Zugang mit Signalwirkung

Für Barmbek-Uhlenhorst ist Bergmann ein Zugang, der den Kader sofort aufwerten kann. Seine Erfahrung, seine Torgefahr und sein Spielverständnis sollen einer Mannschaft helfen, die sich für die kommende Saison weiter stabilisieren und sportlich ambitioniert auftreten will.

Gerade weil Bergmann nicht nur über viele Oberliga-Spiele, sondern auch über Regionalliga-Erfahrung verfügt, bekommt BU einen Spieler, der höhere Anforderungen kennt. Der Wechsel zeigt: An der Dieselstraße wird nicht nur verwaltet, sondern gezielt am Kader gearbeitet.

Mit Dennis Bergmann kommt ein Spieler, der im Hamburger Fußball viel gesehen hat - und der nun bei Barmbek-Uhlenhorst ein neues Kapitel beginnt.

>>> Das ist Dennis Bergmann

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: