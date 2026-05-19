Transfercoup: BU holt Dennis Bergmann von Victoria

Bergmann kommt mit Erfahrung aus 74 Spielen in der Regionalliga Nord und 230 Einsätzen in der Oberliga Hamburg zu BU. Im Hamburger Oberhaus erzielte er nach Vereinsangaben 90 Treffer. Diese Zahlen zeigen, welche Qualität Barmbek-Uhlenhorst künftig in der Offensive dazubekommt. Geprägt in höheren Hamburger Klassen Der Name Bergmann ist im Hamburger Amateurfußball seit Jahren bekannt. Der Offensivspieler wurde unter anderem beim Hamburger SV ausgebildet, spielte dort in der U19-Bundesliga und später auch für die U23 in der Regionalliga. Danach prägte er über viele Jahre die Oberliga, unter anderem beim SC Victoria, beim FC Süderelbe und auch bei der TuS Dassendorf.

Nun folgt der Schritt zu BU. Für Barmbek-Uhlenhorst ist dieser Transfer nicht nur sportlich interessant, sondern auch ein Signal. Der Klub holt einen Spieler, der in der Oberliga über Jahre hinweg Verantwortung übernommen, Tore erzielt und Spiele beeinflusst hat. Koss: „Eine echte Chance“ Trainer Michael Koss freut sich entsprechend über den Zugang. „Die Gespräche mit Dennis waren absolut unkompliziert und klar. Er hat uns sehr schnell signalisiert, dass er ab Sommer den Schritt an die Dieselstraße gehen möchte. Für uns ist das ein super Szenario und eine echte Chance“, sagt Koss.