Transfercoup: BU holt Dennis Bergmann von Victoria

Bergmann kommt mit Erfahrung aus 74 Spielen in der Regionalliga Nord und 230 Einsätzen in der Oberliga Hamburg zu BU. Im Hamburger Oberhaus erzielte er nach Vereinsangaben 90 Treffer. Diese Zahlen zeigen, welche Qualität Barmbek-Uhlenhorst künftig in der Offensive dazubekommt.
Geprägt in höheren Hamburger Klassen
Der Name Bergmann ist im Hamburger Amateurfußball seit Jahren bekannt. Der Offensivspieler wurde unter anderem beim Hamburger SV ausgebildet, spielte dort in der U19-Bundesliga und später auch für die U23 in der Regionalliga. Danach prägte er über viele Jahre die Oberliga, unter anderem beim SC Victoria, beim FC Süderelbe und auch bei der TuS Dassendorf.
Nun folgt der Schritt zu BU. Für Barmbek-Uhlenhorst ist dieser Transfer nicht nur sportlich interessant, sondern auch ein Signal. Der Klub holt einen Spieler, der in der Oberliga über Jahre hinweg Verantwortung übernommen, Tore erzielt und Spiele beeinflusst hat.
Koss: „Eine echte Chance“
Trainer Michael Koss freut sich entsprechend über den Zugang. „Die Gespräche mit Dennis waren absolut unkompliziert und klar. Er hat uns sehr schnell signalisiert, dass er ab Sommer den Schritt an die Dieselstraße gehen möchte. Für uns ist das ein super Szenario und eine echte Chance“, sagt Koss.
Besonders im letzten Drittel soll Bergmann BU eine neue Qualität geben. Koss erklärt: „Dennis kann uns vorne etwas geben, das in der Landesliga definitiv nicht selbstverständlich ist. Seine sportlichen Qualitäten stehen außer Frage - da sprechen die Zahlen für sich.“
Der Trainer verbindet mit dem Transfer aber nicht nur Erwartungen, sondern auch den Wunsch nach einer gesunden und stabilen Saison: „Ich wünsche Dennis, dass er gesund bleibt und uns mit seiner Art, Fußball zu spielen, viele wertvolle Momente auf dem Platz beschert. Ich freue mich sehr darauf, als Trainer mit ihm in die neue Saison zu starten.“
Ein Zugang mit Signalwirkung
Für Barmbek-Uhlenhorst ist Bergmann ein Zugang, der den Kader sofort aufwerten kann. Seine Erfahrung, seine Torgefahr und sein Spielverständnis sollen einer Mannschaft helfen, die sich für die kommende Saison weiter stabilisieren und sportlich ambitioniert auftreten will.
Gerade weil Bergmann nicht nur über viele Oberliga-Spiele, sondern auch über Regionalliga-Erfahrung verfügt, bekommt BU einen Spieler, der höhere Anforderungen kennt. Der Wechsel zeigt: An der Dieselstraße wird nicht nur verwaltet, sondern gezielt am Kader gearbeitet.
Mit Dennis Bergmann kommt ein Spieler, der im Hamburger Fußball viel gesehen hat - und der nun bei Barmbek-Uhlenhorst ein neues Kapitel beginnt.