Transfercoup! Bezirksligist verpflichtet 339-fachen RL-Routinier

Der langjährige Bezirksligist Viktoria Rietberg präsentiert einen echten Transfercoup. Der 37-jährige Kevin Freiberger hat für anderthalb Jahre unterschrieben und verabschiedet sich damit vom höherklassigen Fußball. Der Ex-Profi verbrachte seine Karriere fast ausschließlich in der 3. Liga (79 Einsätze, u. a. Sportfreunde Lotte) und der Regionalliga (339 Einsätze, u. a. FC Gütersloh und Chemnitzer FC ), bevor er sich im vergangenen Sommer dem Oberligisten Rot Weiss Ahlen anschloss. In Ahlen war er als spielender Co-Trainer verpflichtet worden und im Laufe der Hinrunde auch als Interimscoach tätig. Im Zuge des Umbruchs verließ er den Verein kürzlich.

Rietbergs Coach Dennis Grübel erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Wir haben gestern die finale Zusage von ihm bekommen. Er wird uns als Spieler anderthalb Jahre zur Verfügung stehen. Wir haben lange um ihn gekämpft. Das waren sehr intensive Gespräche, wir haben immer wieder nachgebohrt. Der Verein war auch letztes Jahr schon an ihm dran, denn Kevin hat eine Fahrschule in Rietberg. Wir mussten uns wirklich gegen große Konkurrenz durchsetzen, die finanziell deutlich überlegen ist. Mit Rietberger Tugenden haben wir gepunktet, mit Warmherzigkeit und mit Hartnäckigkeit auch in den Gesprächen. Letztlich waren wir auf einer Wellenlänge. Wir beide haben auch unsere Vergangenheit beim FC Gütersloh. Es hat am Ende einfach gepasst."

Rietberg spielt seit 2012 überkreislich und schaffte 2017 sogar für zwei Jahre den Sprung in die Landesliga. Seitdem haben sich die Ostwestfalen wieder im Mittelfeld der Bezirksliga eingefunden und müssen als in OWL ziemlich westlich gelegener Verein jedes Jahr auch mit großer Spannung die Staffeleinteilung abwarten. Nach unterschiedlichen OWL-Staffeln misst sich die Viktoria seit 2017 wieder mit den westlich gelegenen Gegnern in der Bezirksliga 7. Mit aktuell 23 Punkten ist der sichere Klassenerhalt nahe.