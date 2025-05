– Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktio

Transfercoup: Bezirksligist schnappt sich erfahrenen Oberliga-Spieler Boris Nzuzi wechselt zur neuen Saison vom FSV Hollenbach zu Tura Untermünkheim

Mit der Verpflichtung von Boris Nzuzi ist Tura Untermünkheim ein Transfercoup gelungen. Der 33-jährige Mittelfeldspieler wechselt zur Saison 2025/26 vom Oberligisten FSV Hollenbach zum Bezirksligisten und bringt jahrelange Erfahrung aus höheren Ligen mit.

Ein erfahrener Führungsspieler für die neue Saison

Tura Untermünkheim verstärkt sich zur kommenden Saison mit einem der erfahrensten Mittelfeldakteure der Region. Boris Nzuzi, aktuell noch beim Oberligisten FSV Hollenbach unter Vertrag, schließt sich zur Spielzeit 2025/26 dem Bezirksligisten an. Der 33-Jährige soll mit seiner Erfahrung und körperlichen Präsenz eine zentrale Rolle im Team von Tura übernehmen. Über ein Jahrzehnt Oberliga-Erfahrung

Nzuzi bringt eine beeindruckende Laufbahn mit: Seit der Saison 2010/11 bestritt er über 250 Pflichtspiele für den FSV Hollenbach, zumeist in der Oberliga Baden-Württemberg. Zwischen 2011 und 2016 stand er in fünf aufeinanderfolgenden Oberliga-Spielzeiten regelmäßig auf dem Platz – darunter 33 Einsätze in der Saison 2015/16, in der ihm fünf Treffer gelangen. Auch in den Jahren danach war er stets Teil des Stammpersonals, unter anderem mit 31 Einsätzen in der Spielzeit 2014/15 sowie 28 Partien im Jahr zuvor.

Konstante Leistungen auch in der Verbandsliga

Nach mehreren Jahren in der Oberliga war Nzuzi in den Spielzeiten 2019/20 bis 2021/22 für Hollenbach in der Verbandsliga Württemberg aktiv. Dort absolvierte er insgesamt 45 Spiele, erzielte ein Tor und bereitete fünf weitere Treffer vor. Offensive Glanzzeit bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall

Seine offensiv stärkste Saison absolvierte Boris Nzuzi im Trikot der Sportfreunde Schwäbisch Hall. In der Landesliga-Saison 2018/19 erzielte er in 30 Spielen beeindruckende 14 Tore und bereitete zusätzlich 15 weitere Treffer vor. Es war ein Jahr, das seine Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellte.