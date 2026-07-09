Transfercoup: Bezirksligist holt ehemaligen Oberliga-Spieler

– Foto: TURA / Verein

TURA Untermünkheim verstärkt sich in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall mit Clemens Schlimgen. Der Mittelfeldspieler kommt vom VfR Heilbronn und bringt Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Ausgebildet wurde er beim VfB Stuttgart, später spielte er unter anderem für den SGV Freiberg und entwickelte sich beim VfR Heilbronn zur Führungskraft.

Schlimgen kommt mit einer erfassten Bilanz von 179 Spielen, 22 Toren und 33 Vorlagen nach Untermünkheim. In seiner Laufbahn sammelte er bereits Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg, der Verbandsliga Württemberg und der Landesliga Württemberg. Für den SGV Freiberg lief er unter anderem in der Oberliga auf, zuvor war er im Nachwuchs des VfB Stuttgart in der U17- und U19-Bundesliga aktiv.

Beim VfR Heilbronn nahm Schlimgen über mehrere Jahre eine wichtige Rolle ein. In der Bezirksliga Unterland kam er 2021/22 auf 18 Spiele, fünf Tore und 16 Vorlagen. Auch in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, war er regelmäßig eingebunden: 2022/23 gelangen ihm in 23 Spielen ein Tor und zehn Vorlagen, 2023/24 folgten 16 Einsätze, ein Treffer und zwei Assists. Als Kapitän führte er den VfR 2024 zum Aufstieg in die Verbandsliga. Für TURA bedeutet seine Verpflichtung zusätzliche Erfahrung, Übersicht und Qualität im Mittelfeld.