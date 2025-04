Transfercoup: Bezirksligist CSV Marathon verpflichtet Dennis Lerche

Denn Dennis Lerche kehrt nicht nur nach Krefeld zurück, er wird in der kommenden Spielzeit für den CSV Marathon auflaufen. Das ist natürlich ein beachtlicher Erfolg für den Verein, spielte Lerche doch zuletzt bis zum Rückzug seines Teams für den Regionalligisten Türkspor Dortmund. In der Hinrunde war er ebenfalls in der vierten Liga aktiv, für Rot-Weiß Erfurt.

Von einer spannenden Vita beim 29-Jährigen zu sprechen, wäre aus der Sicht eines Bezirksligisten eine blanke Untertreibung. Denn nach Oberliga-Einsätzen für den TuS Bösinghoven, einen der Vorgängervereine des TSV Meerbusch, spielte Lerche für Teutonia St. Tönis (heute Teil des SC St. Tönis), den VfB Uerdingen, den GSV Moers, aber auch in der Kreisliga für den TuS Gellep, den TV Kapellen und den VfL Rheinhausen. Nach einer Landesliga-Station beim VfB Frohnhausen spielte Lerche dann beim ehemaligen Bundesligisten SG Wattenscheid 09 wieder Oberliga, beim SSV Jeddeloh und eben in Erfurt sogar viertklassig, bevor er im Winter zu Türkspor kam, wo es dann bis zum Rückzug für ihn nur noch zu fünf Einsätzen kam.

Ausbildung beim KFC Uerdingen

Ausgebildet wurde Lerche beim KFC Uerdingen. “Seit dieser Zeit haben wir auch Kontakt. In meiner Zeit beim KFC war Dennis noch Jugendspieler, wir sind immer in Kontakt geblieben, und er hatte mir vor zwei Jahren schon versprochen, irgendwann zum CSV zu wechseln”, verrät Özkaya. “Nun ist er vor zwei Wochen Papa geworden, wollte einfach wieder nach Krefeld, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Aber er ist absolut heiß. Die Gespräche waren überragend. Er hat auch schon zwei Spiele gesehen und will so früh wie möglich ins Training bei uns einsteigen.”

Besonders froh ist Özkaya, bis auf Popovic das gesamte Team gehalten zu haben. Und für den Abgang hat der Verein nun wirklich prominent nachgelegt. Und offenkundig könnte es bald auch noch eine weitere gute Nachricht geben...