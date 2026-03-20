Transfercoup beim SV Obergriesbach: Markus Gärtner wird Spielertrainer

Neben zahlreichen Einsätzen in der Landesliga stand Gärtner auch in der Bezirks- und Kreisliga auf dem Platz. „Die Gespräche waren von Beginn an sehr harmonisch und zielführend. Markus passt perfekt in unser Konzept", berichtet die sportliche Leitung um Julian Seyfried und Noah Schönleben. „Wir sehen Markus als großen Gewinn für unseren Verein. Mit seiner Erfahrung und seinem Torinstinkt wird er die junge Mannschaft weiterentwickeln und uns wichtige neue Impulse geben", so die Abteilungsleitung weiter.

Dem SV Obergriesbach ist zur neuen Saison ein echter Transfercoup gelungen: Mit Markus Gärtner konnten die Gelbhemden einen Spielertrainer verpflichten. Zudem kann die sportliche Leitung um Abteilungsleiter Julian Seyfried und Noah Schönleben die Verlängerung des aktuellen Cheftrainers Jürgen Zeche vermelden.

Zudem gibt es weitere erfreuliche Nachrichten: Trainer Jürgen Zeche bleibt dem Verein auch künftig erhalten. „Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison musste ich nicht lange überlegen, ob ich weitermache", erklärt Zeche. „Die Verpflichtung von Markus ist ein wichtiger Baustein für unsere Weiterentwicklung. Ich sehe der Zusammenarbeit sehr positiv entgegen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden." Darüber hinaus kann der Verein zwei weitere Neuzugänge vermelden: Mit Okan Vatansever (vom SC Oberbernbach) verstärkt ein neuer Torwart den Kader, zudem übernimmt Tobias Behlau künftig die Position des Torwarttrainers.

Als neuer Teil des Trainerteams blickt Gärtner mit großer Motivation auf seine bevorstehende Aufgabe: „Ich hatte von Anfang an ein sehr positives Gefühl und die Gespräche verliefen super, weshalb wir uns schnell einig wurden. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team alles zu geben, um erfolgreich zu sein'"*.

Damit setzt der SV Obergriesbach bewusst auf Stabilität im Trainerteam. „Mit dieser Konstellation haben wir genau die Lösung gefunden, die wir uns vorgestellt haben", erklärt die sportliche Leitung

Dem SV Obergriesbach ist zur neuen Saison ein echter Transfercoup gelungen: Mit Markus Gärtner konnten die Gelbhemden einen Spielertrainer verpflichten. Zudem kann die sportliche Leitung um Abteilungsleiter Julian Seyfried und Noah Schönleben die Verlängerung des aktuellen Cheftrainers Jürgen Zeche vermelden.

Neben zahlreichen Einsätzen in der Landesliga stand Gärtner auch in der Bezirks- und Kreisliga auf dem Platz. „Die Gespräche waren von Beginn an sehr harmonisch und zielführend. Markus passt perfekt in unser Konzept", berichtet die sportliche Leitung um Julian Seyfried und Noah Schönleben. „Wir sehen Markus als großen Gewinn für unseren Verein. Mit seiner Erfahrung und seinem Torinstinkt wird er die junge Mannschaft weiterentwickeln und uns wichtige neue Impulse geben", so die Abteilungsleitung weiter.

Als neuer Teil des Trainerteams blickt Gärtner mit großer Motivation auf seine bevorstehende Aufgabe: „Ich hatte von Anfang an ein sehr positives Gefühl und die Gespräche verliefen super, weshalb wir uns schnell einig wurden. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und darauf, gemeinsam mit dem Team alles zu geben, um erfolgreich zu sein'"*.

Zudem gibt es weitere erfreuliche Nachrichten: Trainer Jürgen Zeche bleibt dem Verein auch künftig erhalten. „Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison musste ich nicht lange überlegen, ob ich weitermache", erklärt Zeche. „Die Verpflichtung von Markus ist ein wichtiger Baustein für unsere Weiterentwicklung. Ich sehe der Zusammenarbeit sehr positiv entgegen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden." Darüber hinaus kann der Verein zwei weitere Neuzugänge vermelden: Mit Okan Vatansever (vom SC Oberbernbach) verstärkt ein neuer Torwart den Kader, zudem übernimmt Tobias Behlau künftig die Position des Torwarttrainers.

Damit setzt der SV Obergriesbach bewusst auf Stabilität im Trainerteam. „Mit dieser Konstellation haben wir genau die Lösung gefunden, die wir uns vorgestellt haben", erklärt die sportliche Leitung.