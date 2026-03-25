Transfercoup beim Landesligisten: Über 100 Spiele in der Regionalliga Der SV Böblingen verpflichtet Bogdan Rangelov, der unter anderem beim SV Babelsberg 03 und beim 1. FC Lok Leipzig schon gespielt hat. von red/pm · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Böblingen

Der Landesligist SV Böblingen setzt ein deutliches Zeichen in der neuen Saison. Mit der Verpflichtung von Bogdan Rangelov gelingt dem Tabellenzehnten für die Saison 2026/2027 ein Transfer mit Signalwirkung. Ein erfahrener Offensivspieler mit Regionalliga-Format soll künftig für neue Impulse am Silberweg sorgen.

Beim SV Böblingen ist man sich der sportlichen Ausgangslage bewusst – und reagiert entsprechend ambitioniert. Mit Bogdan Rangelov verpflichtete der Landesligist einen Spieler, der nicht nur Qualität, sondern auch Erfahrung auf höchstem Niveau in die Mannschaft bringt. Der 28-jährige Offensiv-Allrounder wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Bernhausen an den Silberweg. Dort gehörte er zuletzt zu den prägenden Figuren im Offensivspiel. Nun soll er beim SV Böblingen eine zentrale Rolle einnehmen und dem Team im weiteren Saisonverlauf zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Rangelov bringt eine beeindruckende Vita mit. Über 100 Einsätze absolvierte er in der Regionalliga Nordost, unter anderem für den SV Babelsberg 03 und Lokomotive Leipzig. Zudem sammelte er internationale Erfahrung in Griechenland, ehe er über Calcio Leinfelden-Echterdingen in die Verbandsliga Württemberg zurückkehrte. Diese Mischung aus Erfahrung und Spielintelligenz macht ihn zu einem Spieler, der Spiele entscheiden kann. In Böblingen sieht man in ihm weit mehr als nur einen Offensivakteur. Die sportliche Leitung bezeichnet ihn als Unterschiedsspieler, der mit Dynamik und Übersicht das Spiel prägen kann. Gleichzeitig soll er als Führungsspieler Verantwortung übernehmen und die jüngeren Spieler im Kader weiterentwickeln.