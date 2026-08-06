Transfercoup beim FSV Drei Gleichen Mühlberg

Luca Florian (rechts) mit Christian Schlupp (2.Vorsitzender FSV Drei Gleichen Mühlberg). – Foto: © FSV Drei Gleichen M&uum

Mit einem echten Transfercoup sorgt der FSV Drei Gleichen Mühlberg für Aufsehen. Der Kreisoberligist hat den ehemaligen Profi Luca Florian verpflichtet und begrüßt damit ein bekanntes Eigengewächs nach zehn Jahren wieder in den eigenen Reihen.

Florian wurde bis 2016 beim FSV ausgebildet, ehe er zum FC Rot-Weiß Erfurt wechselte. Dort entwickelte sich der Allrounder zu einem der vielversprechendsten Talente des Nachwuchsleistungszentrums und feierte im April 2024 sein Profidebüt im Regionalligaspiel gegen den FSV Luckenwalde. Wenige Monate später folgte ein weiterer Einsatz gegen die BSG Chemie Leipzig. Beide Partien konnte Rot-Weiß Erfurt deutlich für sich entscheiden.

Nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen verständigten sich Florian und der FC Rot-Weiß Erfurt im Sommer 2026 auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. An ein Karriereende dachte der 20-Jährige jedoch nie. Der Wunsch, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen, war ungebrochen.