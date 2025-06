Transfercoup beim Bezirksligisten und neues Trainerteam steht

Der nächste Baustein steht - und was für einer! Mit Tom Kühnle dürfen wir einen Innenverteidiger mit Erfahrung, Charakter und Führungsqualität in unserem Team begrüßen. Der 32 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom FV Löchgau zu uns - mit im Gepäck: zahlreiche Einsätze in der Landes- und Verbandsliga, ein herausragender Fitnesszustand und ein kompromissloser Einsatz auf dem Platz. Tom steht für genau das, was unser Team braucht: Stabilität, Leidenschaft und absolute Verlässlichkeit. Auf dem Platz ist er präsent und jederzeit bereit, sich in jeden Ball zu werfen - für die Mannschaft, für den Erfolg. Trainer Simon Herbst: „Tom war über Jahre einer der Leistungsträger in Löchgau und gehört zu den besten Verteidigern der Landesliga. Seine Stärke im Zweikampf, sein Tempo sowie sein Spielverständnis sind super. Ich freue mich, dass mit dem Wechsel unsere Wege wieder zusammenfinden und Tom in Zukunft ein Teil von Besigheim sein wird.“ Mit Tom Kühnle haben wir nicht nur einen Top-Verteidiger, sondern vor allem einen Typen verpflichtet, der weiß, worauf es ankommt.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sport-Union Neckarsulm (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Time to say goodbye... Yusuf Güzel sucht neue sportliche Herausforderung - Er kam in der abgelaufenen Saison relativ spontan und unverhofft im Herbst zu unserem Landesliga-Team dazu, doch aufgrund seiner fußballerischen Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und sympathisch positiven Art war Yusuf Güzel von Anfang an ein wertvolles und allseits geschätztes Team-Mitglied. Yusuf akzeptierte seine Rolle und ging stets positiv damit um, was ihm Respekt und Anerkennung bei allen SUN-Protagonisten einbrachte, egal ob Mannschaftskollegen, Trainer, Betreuer oder Funktionäre. Und logisch: wenn Yusuf spielte, dann erfüllte er auch "auf dem Platz" seinen "Job" zuverlässig, engagiert und teamorientiert. Sein Traumtor per Fernschuss gegen den TV Pflugfelden haben alle noch in freudiger Erinnerung. Yusuf, wir danken Dir herzlich für Dein Engagement für unsere Mannschaft und für unseren Verein. Wir werden Dich in freudiger Erinnerung behalten und wünschen Dir alles erdenklich Gute für die Zukunft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Sportfreunde Bühlerzell (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerteam für die neue Saison steht! Die Trainersuche für die neue Saison ist beendet: Trainerlegende Manfred Faust übernimmt ab sofort wieder die 1. Mannschaft! Unterstützt wird er von Simon Köger (Co-Trainer), Michael Wagner (Betreuer) & Thorsten Klein (TW-Trainer). Durch den Wechsel von Faust entsteht eine Lücke bei der 2. & 3. Mannschaft, die durch Frank „Power“ Nagel geschlossen werden soll. Er kehrt nach einer einjährigen Pause zurück und bildet mit Fabian Müller (Co-Trainer) und Markus Bahle (Betreuer) das neue Trainerteam. Jetzt heißt es: Neustart der 1. in der A-Klasse und in allen 3 Mannschaften gemeinsam angreifen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

WILLKOMMEN BEIM FCM, FLAMUR! Name: Flamur Gervalla, Position: Mittelfeld, Letzte Vereine: SGV Freiberg, TSV Heimerdingen, TV Pflugfelden, Vorbild/-er: Zinedine Zidane.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

AC Catania Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser nächster Neuzugang für die Saison 2025/2026 steht fest. Ugur Fatih Evsen wechselt vom SV Fellbach (U19) zu uns. Ugur genannt Ugi will in seinem ersten Jahr im Herren Bereich richtig durchstarten. Das familiäre Umfeld hat Ugi überzeugt seine ersten Erfahrungen bei uns zu sammeln. Ugi gefällt es sehr, wie er von der Mannschaft aufgenommen wurde und sieht darin das richtige Umfeld, um sich weiterzuentwickeln. Der Mittelfeldspieler ist flexibel im Zentrum als Spielmacher oder über den Flügel als Außenspieler einsetzbar. Ugi verfügt über eine feine Technik. Er ist dribbelstark, schnell mit Ball und im 1 gegen 1 sticht seine individuelle Qualität besonders heraus. Sein Talent ist unbestritten und wir freuen uns sein Potential bei uns in den eigenen Reihen zu heißen. Mit seinen gerade mal 18 Jahren ist Ugi ein weiterer Spieler der sich zu unseren „jungen Wilden“ einreiht und den eingeschlagen Verjüngungsprozess der Mannschaft fördert. Sein bisher größter sportlicher Erfolg war der Aufstieg in die Junioren Oberliga in der Saison 21/22 mit dem FC Esslingen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++