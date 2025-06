Transfercoup: B-Ligist sichert sich über 270-fachen Oberliga-Spieler

Der Innenverteidigerroutinier lief bereits im Jahr 2006 für den Oberligisten im Stimberg-Stadion auf. Ein Jahr, in dem einige seiner zukünftigen Teamkollegen nicht einmal geboren waren. Über 270 Oberliga-Spiele hat Nils Eisen auf dem Buckel. Dazu über 90 Einsätze in der damaligen, fünftklassigen NRW-Liga und 14 Regionalliga-Spiele mit dem TuS Haltern, für den Eisen von 2016 bis 2021 spielte.

Mit Ausnahme seiner Zeit in Haltern und drei Jahre in der NRW-Liga bei Westfalia Herne, spielte Eisen stets für die Erkenschwicker Spielvereinigung in der Ober- und Westfalenliga. Nun geht es also fünf Klassen runter zu Grün-Weiß in die B-Liga. Zustande kam der Wechsel durch GW-Coach Timo Ostdorf, der mit Eisen gemeinsam beim ESV spielte und später als Coach des TuS Haltern trainierte.