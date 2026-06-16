Transfercoup aus der Landesliga: Langerwehe verpflichtet Luca Gehlen

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Der TuS 08 Langerwehe setzt ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Wie der Verein offiziell bekannt gab, wechselt Mittelfeldstratege Luca Gehlen mit sofortiger Wirkung zum TuS. Den Verantwortlichen ist es damit gelungen, einen absoluten Wunschspieler zu verpflichten, der nicht nur eine beeindruckende sportliche Vita, sondern auch jede Menge Führungsqualität mitbringt.

Erfahrung aus fast 300 Pflichtspielen

Gehlen wechselt vom Landesligisten SV Breinig nach Langerwehe. Der routinierte Mittelfeldakteur kann auf eine langjährige Laufbahn mit nahezu 300 Pflichtspielen zurückblicken, in denen er unter anderem in der Mittelrhein- und Landesliga wertvolle Erfahrungen auf verschiedenen Leistungsebenen sammelte. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem echten Führungsspieler, der auf dem Platz vorangeht und Verantwortung übernimmt. Dass er ein Spiel nicht nur lenken, sondern auch selbst Torgefahr ausstrahlen kann, beweist seine starke persönliche Statistik: Über 60 Tore und zahlreiche Vorlagen gehen auf das Konto des Neuzugangs. Neben seiner Spielübersicht zeichnet ihn eine hohe technische Qualität aus. Besonders sein starker linker Fuß macht ihn zu einem Spieler, der jederzeit für gefährliche Aktionen im Offensivspiel sorgen kann. Darüber hinaus bringt er eine hohe Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und die nötige Erfahrung mit, um auch in schwierigen Situationen auf dem Feld die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Freude über die gelungene Verpflichtung ist im Lager des TuS riesig. Mit dem 29-jährigen Gehlen gewinnt die Mannschaft einen Akteur, der perfekt in das sportliche Anforderungsprofil und die Philosophie des Vereins passt. „Die Verpflichtung von Luca Gehlen unterstreicht unsere Ambitionen und zeigt, dass wir weiterhin konsequent daran arbeiten, die Mannschaft gezielt zu verstärken und nachhaltig weiterzuentwickeln. Spieler mit seiner Qualität, Erfahrung und Persönlichkeit sind auf diesem Niveau nicht selbstverständlich“, heißt es stolz vonseiten des Vereins. Die Einstellung, der Ehrgeiz und die Leidenschaft, die Gehlen mitbringt, passen perfekt zur Vereinsphilosophie.