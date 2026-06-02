Transfercoup am Distelberg

Joshua Salzmann wechselt zum SV Balhorn !

Der SV Balhorn verstärkt sich zur kommenden Saison mit Joshua Salzmann vom FSV Rot Weiß Wolfhagen. Der 19-jährige Wolfhager schließt sich zur neuen Saison dem Kreisoberligisten an und soll der Offensive neuen Schwung verleihen.

Mit Joshua Salzmann konnte der SV Balhorn seinen Wunschspieler im Angriff für die kommende Saison verpflichten. In den Gesprächen zwischen den Verantwortlichen und Salzmann wurde beiden Seiten schnell klar, dass die Chemie zwischeinander stimmt. Für Salzmann ist es die erste Station außerhalb seines Heimatvereins.