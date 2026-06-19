Transferbilanz der Oberligisten in dieser Woche Dreizehn Neuzugänge und elf Abgänge von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Auf dem Transfermarkt der Oberliga Niedersachsen war auch in dieser Woche einiges los. Vor allem Aufsteiger SSV Vorsfelde präsentierte gleich fünf neue Spieler. Auch der FC Verden 04 und der Lüneburger SK Hansa verstärkten ihre Kader.

Die aktivste Woche legte der SSV Vorsfelde hin. Gleich fünf Spieler stellte der Landesliga-Meister für die kommende Oberliga-Saison vor. Mit Liam Fry (BSC Acosta), Merlin Thiel, Julio Rodrigues und Jarne Wöckener (alle MTV Gifhorn) sowie Tiago Thiel aus der eigenen Jugend wächst der Kader von Trainer René Wegner weiter an. Gleichzeitig verabschiedete der Aufsteiger mit Fynn Breit (Lupo Martini Wolfsburg), Dennis Dubiel (Lupo Martini Wolfsburg) und Marcel Hekkel drei Spieler. Damit verzeichnet Vorsfelde unter dem Strich das größte Transferplus der Woche.

Auch der FC Verden 04 nutzte die Woche, um personell nachzulegen. Mit Jonas Kühl vom Bremer SV, Milan Berenschot von Go Ahead Eagles Deventer und Lukas Fabel vom FC Heidetal präsentierten die Verdener gleich drei Neuzugänge. Abgänge gab es beim Team des Trainerduos Bastian Reiners und Oliver Warnke dagegen nicht.