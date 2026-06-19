Transferbilanz der Oberligisten in dieser Woche

Auf dem Transfermarkt der Oberliga Niedersachsen war auch in dieser Woche einiges los. Vor allem Aufsteiger SSV Vorsfelde präsentierte gleich fünf neue Spieler. Auch der FC Verden 04 und der Lüneburger SK Hansa verstärkten ihre Kader.
Die aktivste Woche legte der SSV Vorsfelde hin. Gleich fünf Spieler stellte der Landesliga-Meister für die kommende Oberliga-Saison vor.
Mit Liam Fry (BSC Acosta), Merlin Thiel, Julio Rodrigues und Jarne Wöckener (alle MTV Gifhorn) sowie Tiago Thiel aus der eigenen Jugend wächst der Kader von Trainer René Wegner weiter an. Gleichzeitig verabschiedete der Aufsteiger mit Fynn Breit (Lupo Martini Wolfsburg), Dennis Dubiel (Lupo Martini Wolfsburg) und Marcel Hekkel drei Spieler. Damit verzeichnet Vorsfelde unter dem Strich das größte Transferplus der Woche.
Auch der FC Verden 04 nutzte die Woche, um personell nachzulegen. Mit Jonas Kühl vom Bremer SV, Milan Berenschot von Go Ahead Eagles Deventer und Lukas Fabel vom FC Heidetal präsentierten die Verdener gleich drei Neuzugänge.
Abgänge gab es beim Team des Trainerduos Bastian Reiners und Oliver Warnke dagegen nicht.
Zwei neue Gesichter gibt es künftig auch beim Lüneburger SK Hansa. Elmin Mekic kommt vom Altona 93, während Ole Brammer aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg den Kader verstärkt. Damit setzen die Lüneburger sowohl auf Erfahrung als auch auf Entwicklungspotenzial.
Beim SV Wilhelmshaven wurde mit Bi Le Tran nicht nur der neue Cheftrainer vorgestellt. Der Coach übernimmt die sportliche Verantwortung für die kommende Spielzeit. Dem gegenüber stehen die Abgänge von Zaid Abazid, Max Wichmann und Ervin Catic.
Der SC Hemmingen-Westerfeld verpflichtete mit Lukas Leidemann einen Spieler aus der U19 von Hannover 96. Auch TuS Bersenbrück verstärkte sich mit Torhüter Jannik Wittmann vom VfB Oldenburg. Beim SV Drochtersen/Assel II stößt Moris Kaiser vom SV Ahlerstedt/Ottendorf II zum Kader.
Beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder stand in dieser Woche ausschließlich die Abgangsseite im Fokus. Finn Hoffmann und Nick Bode wechseln zum HSC Hannover, Jean-Luca Hacke verlässt den Verein ebenfalls.
Auch Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn verzeichnete zwei Abgänge. Koray Yesilkaya und Sebastian Dues verlassen den Verein.
Bei acht Oberligisten blieb es zwischen dem 15. und 19. Juni dagegen ruhig. Der BSV Rehden, Eintracht Braunschweig II, Heeslinger SC, SC Spelle-Venhaus, SV Meppen II, TuS Blau-Weiß Lohne sowie der VfV Borussia Hildesheim vermeldeten keine personellen Veränderungen.
Die Transferbilanz der Woche (15. bis 19. Juni)