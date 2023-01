Transferärger und Testspielstart beim SV Genc Osman Landesliga, Gruppe 2: Der SV Genc Osman testet dreifach in der Vorbereitung.

Drei Testspiele und eine Partie im Kreispokal Duisburg - das ist der aktuelle Vorbereitungsplan des SV Genc Osman Duisburg, bevor die Landesliga, Gruppe 2, am 26. Februar wieder in der Pflichtspielbetrieb startet. Am Kader hat sich bei der Mannschaft von Ilyas Basol wenig verändert, auch wenn der Trainer über einen Abgang enttäuscht ist.