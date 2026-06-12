Transfer-Zehnerpack für den VfR Groß-Gerau

Fabian Borger spielt in der kommenden Saison für den VfR Groß-Gerau. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Groß-Gerau. Mit einem Quintett, das zu Viktoria Griesheim wechselt, hat der VfR einen wesentlichen Bestandteil seiner "Achse" im Sommer verloren. Doch seit Monaten bastelt der Verein am Kader für die neue Runde, hatte durch die relativ sorgenfreie Saison auch frühzeitig Planungssicherheit. Nun ist gleich ein Transfer-Zehnerpack fix.

Königstransfer ist dabei sicherlich Fabian Borger. Der erfahrene Hessenliga-Spieler kommt vom SV Hummetroth und spielt künftig mit seinem Cousin Kevin Schuller in einer Mannschaft. "Er wollte hier unser Projekt mitgestalten, das ist ein Riesenerfolg für uns", sagt der sportliche Leiter des VfR, Driton Kameraj. Wer beim VfR spiele, könne sich wohlfühlen - "aber man muss dafür auch etwas tun", stellt er klar. Dazu war Borger offenbar bereit, trotz anderweitiger Offerten.

Aus der U19 des SV Waldhof kommt mit Niklas Neuwirth ein Allrounder in der defensiven Zentrale. Auch Verteidiger Manuel Fernandez, der sein letztes Jahr in der U19 bei Hessenligist 1.FC-TSG Königstein verbrachte und habe eine "sehr gute Ausbildung gehabt", wie es der sportliche Leiter der Groß-Gerauer, Driton Kameraj, beschreibt. Ebenso hat Aid Sulejmani, der aus Walldorf kommt, nach zuletzt langer Verletzung aufgrund eines Kreuzbandrisses noch den Status des Talents inne.

Zwischen den Pfosten kommt Noah Kara, der zuletzt beim SV Wiesbaden spielte. Ebenfalls vom SVW kommt mit Jan Rodwald ein erfahrener Spieler. "Er kann Sechs und Innenverteidigung spielen, auch menschlich ist er top. Da waren auch andere Vereine dran", sagt Kameraj.

Ebenso kann trotz noch jungen Alters Can Luca Orhan als erfahren durchgehen, denn er hat bereits in der vergangenen Saison beim FC 07 Bensheim die Kapitänsbinde getragen. "Ein ehrgeiziger Spieler, den wir schon länger beobachten", sagt Kameraj. Neben Orhan soll auch der bislang in der Gruppenliga erprobte Sankara Dantse (TSV Altheim) Erfahrungen in einer neuen Liga sammeln. "Trotz seiner 1,94 Meter hat er eine gute Technik und Ballbehandlung. Wir planen mit ihm auf der Neun", sagt Kameraj.

Zudem verstärken die beiden Japaner Raito Kaijura (FC Türk Kelsterbach) und Ryuji Yasuda den VfR. Für Yasuda ist es der erste Verein in Deutschland. "Ein quirliger, schneller Spieler, der viele Positionen spielen kann", sagt Kameraj.

Die Kaderplanungen sind bereits nahezu abgeschlossen. "Wir hatten in der Vorsaison die beste Abwehr, nun wollen wir noch die Chancen besser verwerten vorne", sagt Kameraj. Am 23. Juni startet der VfR in die Vorbereitung für die kommende Runde, wird wahrscheinlich auch wieder ein Trainingslager im Raum Bamberg abhalten.