Transfer-Viererpack für den SV Kralenriede!

In der Kreisliga Braunschweig spielte der SV Kralenriede in der abgelaufenen Saison keine Rolle im Titelrennen, doch das könnte sich zur kommenden Saison ändern. Ein neuer Trainer wurde bereits vorgestellt und nun kamen vier Transfers dazu..

Zwei der neuen bringen richtig höherklassige Erfahrung mit. Beide kommen vom TSC Vahdet aus der Landesliga. Der erste der beiden heißt Nils Neugebauer und ist ein Rückkehrer. Vor zwei Jahren wechselte der 24-Jährige von Kralenriede zu Vahdet. In der abgelaufenen Saison war der Zentrum-Spieler 16 Mal im Einsatz, erzielte drei Tore, kam jedoch stets von der Bank. Auch Fabian Vy-Ngoc kommt vom Braunschweiger Landesligisten. Der 26-jährige Flügelspieler spielte bis zur U19 bei Eintracht Braunschweig und war danach in höheren Ligen unterwegs. Bei Lupo Martini Wolfsburg, Inter Leipzig und HSC Hannover. Seit 23/24 spielte auch Vy-Ngoc für Vahdet, war in der abgelaufenen Saison nur drei Mal im Einsatz.

Der dritte Neuzugang heißt Christopher Filla. Der 27-jährige Innenverteidiger kommt aus einer zwei-jährigen Verletzungspause und spielte zuvor für den FSV Adenbüttel/Rethen und den TSV Wietze. Außerdem wird Patrick Stenzel den Kampf um die Position im Tor anheizen. Der 32-Jährige kommt aus einer fünf jährigen Fussballpause und war zuvor für den MTV Braunschweig, den SV Stöckheim und dem FC Braunschweig aktiv.