Transfer-Viererpack für Bezirksliga: Sportfreunde setzen auf NLZ-Power Ausbildung in Mönchengladbach, Heidenheim, Aalen oder Ansbach: »Passt hervorragend zu unserem Weg in Rot-Weiß« von Btfm · Heute, 17:12 Uhr · 0 Leser

Doppelter Transfer-Doppelpack: Die Sportfreunde Dinkelsbühl lotsen vier Spieler von zwei Klubs in die Bezirksliga Süd. – Foto: Verein

Da bahnt sich was an in der Mutschach! Dinkelsbühl macht Nägel mit Köpfen und schnappt sich gleich vier Spieler für die neue Bezirksliga-Saison. Die Mischung im rot-weißen Beuteschema: Gelerntes aus den Nachwuchsleistungszentren und teils höherklassige Erfahrung.

Das Visier ist scheinbar scharf gestellt. Die Sportfreunde holen sich echte Qualität ins Boot. Allen voran Kerim Ciraci. Ein Sechser, ausgebildet beim TSV Nördlingen, dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Mönchengladbach. Der 24-Jährige hat seine Qualitäten bereits in den Bezirksligen Ostwürttemberg und Schwaben Nord sowie in der Landesliga Westfalen gezeigt. "Mit seiner Spielübersicht, seiner Ruhe am Ball und seinen Qualitäten im Spielaufbau bringt er genau die Eigenschaften mit, die unserem Zentrum zusätzliche Stabilität und Struktur verleihen sollen", erklärt der Verein den Wechsel.

Spieler kommen im Doppelpack in die Bezirksliga: Dinkelsbühl macht vier Transfers fix Für den offensiven Punch sorgt künftig ein weiterer klangvoller Name: Kadir Ciraci. Auch seine Vita im Jugendbereich liest sich wie ein Bewerbungsschreiben für höhere Aufgaben (VfR Aalen, 1. FC Heidenheim, VfB Hilden). Mit Oberliga-Erfahrung aus Dorfmerkingen (Baden-Württemberg) und Bayernliga-Minuten aus Nördlingen im Gepäck soll er der Offensive "wichtige Impulse" geben. Wie Kerim kommt Kadir Ciraci vom FC Ellwangen zu den Sporfreunden. Zudem zieht es gleich zwei Talente vom TuS Feuchtwangen in die Mutschach: So verstärkt Tim Wörner den Angriff. Der 20-Jährige sammelte in Feuchtwangen bereits Bezirksliga-Minuten. In der Jugend spielte er unter anderem bei der SpVgg Ansbach.