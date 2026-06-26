Transfer-Viererpack für Bezirksliga: Sportfreunde setzen auf NLZ-Power

Da bahnt sich was an in der Mutschach! Dinkelsbühl macht Nägel mit Köpfen und schnappt sich gleich vier Spieler für die neue Bezirksliga-Saison. Die Mischung im rot-weißen Beuteschema: Gelerntes aus den Nachwuchsleistungszentren und teils höherklassige Erfahrung.
Das Visier ist scheinbar scharf gestellt. Die Sportfreunde holen sich echte Qualität ins Boot. Allen voran Kerim Ciraci. Ein Sechser, ausgebildet beim TSV Nördlingen, dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Mönchengladbach.
Der 24-Jährige hat seine Qualitäten bereits in den Bezirksligen Ostwürttemberg und Schwaben Nord sowie in der Landesliga Westfalen gezeigt. "Mit seiner Spielübersicht, seiner Ruhe am Ball und seinen Qualitäten im Spielaufbau bringt er genau die Eigenschaften mit, die unserem Zentrum zusätzliche Stabilität und Struktur verleihen sollen", erklärt der Verein den Wechsel.
Für den offensiven Punch sorgt künftig ein weiterer klangvoller Name: Kadir Ciraci. Auch seine Vita im Jugendbereich liest sich wie ein Bewerbungsschreiben für höhere Aufgaben (VfR Aalen, 1. FC Heidenheim, VfB Hilden). Mit Oberliga-Erfahrung aus Dorfmerkingen (Baden-Württemberg) und Bayernliga-Minuten aus Nördlingen im Gepäck soll er der Offensive "wichtige Impulse" geben. Wie Kerim kommt Kadir Ciraci vom FC Ellwangen zu den Sporfreunden.
Zudem zieht es gleich zwei Talente vom TuS Feuchtwangen in die Mutschach: So verstärkt Tim Wörner den Angriff. Der 20-Jährige sammelte in Feuchtwangen bereits Bezirksliga-Minuten. In der Jugend spielte er unter anderem bei der SpVgg Ansbach.
Einen ähnlichen Weg geht auch Jan Heinz. In seiner Jugend war Heinz unter anderem für den 1. FC Heidenheim und die SpVgg Ansbach aktiv, bevor er beim TuS Feuchtwangen erste Erfahrungen im Herrenbereich in der Bezirks- und Kreisliga sammelte. "Mit seiner Mentalität, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial passt Jan hervorragend zu unserem Weg in Rot-Weiß", teilt der Verein auf Social Media mit.
Doch nicht nur extern kommt Verstärkung. "Unsere Jugend ist das Fundament unseres Vereins. Umso mehr freut es uns, dass gleich drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs künftig zum Herrenbereich gehören werden", gab der Verein unlängst bekannt. Florian Zitzelsberger, Lasse Röttinger und Nico Ackermann spielen fortan im Herrenbereich.