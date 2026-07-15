Transfer Update SpVgg Bollschweil-Sölden Frauen von Tobias Daul · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

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Auch unsere Frauenmannschaft darf zur kommenden Saison zahlreiche Neuzugänge begrüßen! Mit großer Freunde heißen wir die ehemalige B-Juniorinnen der SG Ehrenkirchen in unserem Team willkommen. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns die Spielerinnen entgegenbringen, und freuen uns darauf, ihren weiteren Weg gemeinsam zu gestalten.

Ein wichtiger Grund für diesen Schritt, war die engagierte Jugendarbeit unseres Trainerteams sowie unserer Spielerinnen Mona Koppe, Lina Mayer und Veronica Hanser. Sie begleiteten die B-Juniorinnen seit der Rückrunde der vergangenen Saison einmal pro Woche im Training und konnten dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Alle Neuzugänge haben bereits erste Trainingseinheiten mit unserer Frauenmannschaft absolviert und dabei einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen.