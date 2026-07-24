Transfer-Update: Die Zu- und Abgänge der Bezirksliga Staffel 3 Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 3 sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

In der Bezirksliga Staffel 3 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 24. Juli 2026 – 15:30 Uhr

Alemannia Lendersdorf

Trainer: Christopher Kall

Zugänge: Max Rogge (Viktoria Birkesdorf), Tobias Frohn, Dominik Klepgen, Luca Bergstreiser, Niclas Mandelartz (alle Sportfreunde Düren), Max Eckert (JSG Erft 01 Euskirchen), Jan Thomas (SG Germania Burgwart), Ryuto Okamoto (VfL Vichttal II)

Abgänge: Tim Braun (Umzug), Julio Pereira Oliveira (Sportfreunde Düren), Ahmad Mannaee (SC Kreuzau), Thomas Betzer (Vielen Dank Legende! Wir wünschen dir alles Gute!), Fabian Lotz (SC Merzenich), Marlon Köller (Alemannia Lendersdorf II) Horremer SV 1919

Trainer: Oliver Lehrbach

Zugänge: Ilias Afkir (Türkischer FC Köln 2001), Karim Sharaf (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Mats Winkelnkemper (SV Eilendorf), Nils Grüttner (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Miles Whitfield (CfB Ford Köln-Niehl 09/52 II), Gary Nettesheim (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Nico Steffens (SSV Rot-Weiß Ahrem), Angelo Pendolino (1. FC Düren), Redouan Aissa (SG Türkischer SV Düren), Jan Becke (Viktoria Arnoldsweiler), Raimund Dietrich (SG Rommerskirchen-Gilbach)

Abgänge: Christoph Albrecht (Karriereende), Moritz Rommel, Keyhan Karimi (alle Unbekannt), Murat Oruc, Leonard Bujupi (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Fabio De Souza (Horremer SV 1919), Ekrem Elcivan (SV Türkspor Bergheim 93), Stefan Weitz (SC Schwarz-Gelb Glessen), Mathias Luca Fasoli, Justus Kärmer (alle SV Erfa 09 Gymnich), Raschid Zaalouki (Viktoria Arnoldsweiler), Edoh J.B. Lawson (Viktoria Birkesdorf)