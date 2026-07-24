Transfer-Update: Die Zu- und Abgänge der Bezirksliga Staffel 3

In der Bezirksliga Staffel 3 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 24. Juli 2026 – 15:30 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Trainer: Christopher Kall
Zugänge: Max Rogge (Viktoria Birkesdorf), Tobias Frohn, Dominik Klepgen, Luca Bergstreiser, Niclas Mandelartz (alle Sportfreunde Düren), Max Eckert (JSG Erft 01 Euskirchen), Jan Thomas (SG Germania Burgwart), Ryuto Okamoto (VfL Vichttal II)
Abgänge: Tim Braun (Umzug), Julio Pereira Oliveira (Sportfreunde Düren), Ahmad Mannaee (SC Kreuzau), Thomas Betzer (Vielen Dank Legende! Wir wünschen dir alles Gute!), Fabian Lotz (SC Merzenich), Marlon Köller (Alemannia Lendersdorf II)
Horremer SV 1919
Trainer: Oliver Lehrbach
Zugänge: Ilias Afkir (Türkischer FC Köln 2001), Karim Sharaf (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Mats Winkelnkemper (SV Eilendorf), Nils Grüttner (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Miles Whitfield (CfB Ford Köln-Niehl 09/52 II), Gary Nettesheim (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Nico Steffens (SSV Rot-Weiß Ahrem), Angelo Pendolino (1. FC Düren), Redouan Aissa (SG Türkischer SV Düren), Jan Becke (Viktoria Arnoldsweiler), Raimund Dietrich (SG Rommerskirchen-Gilbach)
Abgänge: Christoph Albrecht (Karriereende), Moritz Rommel, Keyhan Karimi (alle Unbekannt), Murat Oruc, Leonard Bujupi (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Fabio De Souza (Horremer SV 1919), Ekrem Elcivan (SV Türkspor Bergheim 93), Stefan Weitz (SC Schwarz-Gelb Glessen), Mathias Luca Fasoli, Justus Kärmer (alle SV Erfa 09 Gymnich), Raschid Zaalouki (Viktoria Arnoldsweiler), Edoh J.B. Lawson (Viktoria Birkesdorf)
JSG Erft 01 Euskirchen
Trainer: Christopher Kockerols
Zugänge: Lars Schmitz, Sascha Leyendecker, Rudolf Eisfeld (alle ), Bastian Rick (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Elias Giersberg (SC Rheinbach II), Julian Riße (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Nils Nussbaum (Sportclub 1928 Roitzheim), Nicolas Kiedrowski (SC Rheinbach)
Abgänge: Tobias Rick (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Julian Vlatten (SC Kreuzau), Max Eckert (Alemannia Lendersdorf), Salah-Eddine El-Akrouch (VfL Sindorf II), Ayoub Jamel (Godesberger FV 06), Ben Schäfer (SG Flamersheim / Kirchheim)
SC Kreuzau
Trainer: Olaf Ramm
Zugänge: Julian Vlatten (JSG Erft 01 Euskirchen), Tobias Schiffer (Viktoria Koslar), Florian Wirtz (Viktoria Birkesdorf), Lucca Heucken (SG Germania Burgwart), Lars Fröhling (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Ahmad Mannaee (Alemannia Lendersdorf), Oskar Reitz (SV 1926 Rheidt), Dustin Dekena (Borussia Freialdenhoven), Dirk Ropertz (Als Torwarttrainer)
Abgänge: Nico Heuser (Inter Euskirchen), Emre Atlay, Christian Roßbroich, Dennis Hambloch (alle SC Kreuzau II)
SG Dahlem-Schmidtheim
Trainer: Christian Hammes
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVg Frechen 20 II
Trainer: Oliver Klein
Zugänge: Robert Kingsley Nyame (FC Pesch II)
Abgänge: Kevin Trösser, Jan Peterek (alle SC 08 Elsdorf), Boil Tsvetkov (SV Schlebusch), Ameth Fall Diop (SC Germania Erftstadt-Lechenich)
SV 1926 Rheidt
Trainer: Meikel Kupper
Zugänge: Lukas Dreschmann, Salvatore Di Benedetto (alle SV 1926 Rheidt), Florian Seeger, Kenan Catic (alle SC Fliesteden 1931), Torben Odendall (Horremer SV 1919 II), Tom Storch (BC Viktoria Glesch-Paffendorf)
Abgänge: Torben Jablonski (SV 1926 Rheidt II), Oskar Reitz (SC Kreuzau), Ben Koch (Bedburger Ballspielverein), Marvin Schroers (SC Borussia Kaster/Königshoven 1920), Omar Kotan (Rhenania Richterich)
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
Trainer: Björn Effertz
Zugänge: Andrey Yarizov (TSV Weiss 1919/28), Tim Flock, Nicholas Förster (alle SC Germania Geyen 1932), Nico Nießen (Borussia Freialdenhoven), Marcel Brillowski (ESV Olympia Köln), Rayan Ben Fares, Yannis Tim Golisch, Constantin Sternberg (alle SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27), Yoshikazu Takahashi (hat pausiert)
Abgänge: Denis Durukanli, Nico Drosner, Maxim Pasulko (alle SC Germania Geyen 1932), Lukas Tobias Kollek (SSV Berzdorf 1929), Maurice Wieting, Luciano Mangiapane (alle SC 08 Elsdorf), Felix Klein (vorerst Karriereende), Edmond Qorrolli (Rot-Gelb Wesseling 1992), Adam Wolski (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 II), Joshua Zaumbrecher (SV Fortuna Müllekoven)
SV Rhenania Bessenich 1928
Trainer: Can Celik
Zugänge: Thorsten Lewin, Benjamin Wiedenau (alle SG Billig/Veytal), Moritz Hoch (Viktoria Birkesdorf), Felix-David Hilgers, Fabian Bentata (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Tom Stegink (TuS Vernich 1927), Jamey Idema (Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim), Robin Zimmer (Vereinslos), Ilah Muhaj (FC Hürth), Sabine Naeve, Norbert Naeve (alle SV Metternich)
Abgänge: Stefan Storb, Covenant Smart (alle ), Ömer Sim, Hasan Sim (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Deniz-Can Isitmen (TuRa Germania Oberdrees), Niklas Miszkiewicz (SC Borussia Kaster/Königshoven 1920)
SV Weiden 1914/75
Trainer: Thomas Eikel
Zugänge: Jesper Petersohn (DJK Gnadental), Paul Hupperich (Sportvereinigung Deutz 05 II), Christopher Birk (Comeback), Markus Peters (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Fisnik Iljazi (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II), Michel Franz Schneider (DJK Südwest Köln)
Abgänge: Jeongwoo Choi (SC 08 Elsdorf), Adrian Student (), Alexander Birk (Karriereende), Erik Weber (SC St. Tönis 1911/20 II)
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II
Trainer: Marius Schinke
Zugänge: Marius Schinke (Viktoria Birkesdorf), Jonas Hohn (TuS Mechernich 1897), Julian Peter Becker (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Robin Maximilian Berk (SSV Weilerswist 1924), Jannik Hoscheid (SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich), Marcello Ricciardi (SSV Rot-Weiß Ahrem), David Hilgers (1. FC Düren), Tobias Esser (SC 1925 Wißkirchen), Pascal Leisten (SG Rotbachtal/Strempt)
Abgänge: Fabian Schmitz (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Robin Metternich (FC DoRi), Daniel Esser, Sebastian Esser, Jonas Hintzen, Robin Ritz, Jakob Raudszus, Dennis Kutscheruk, Niklas Fechner, Maximilian Krosch, Alexandros Stefanidis, Dirk Reuter (alle TuS Chlodwig Zülpich 1896 III), David Schleifer (SG Vettweiß / SV Füssenich)
TuS Langerwehe
Trainer: Tim Krumpen
Zugänge: Sascha Schoenen (Falke Bergrath), Fabrice Görich (Jugendsport Wenau), Joshua Nwafor (SV Eilendorf), Dwight Thomas (Eintracht Verlautenheide), Mehmet Aydin (FC Eschweiler 2020)
Abgänge: Justin Müller (FV Eschweiler)
VfL Sindorf
Trainer: Marco Bachmann
Zugänge: Marco Bachmann (zuletzt vereinslos), Edvin Alic (1. FC Düren), Fabio Schmidt (FC Bergheim 2000), Julian Raider (Germania Lich-Steinstraß), Arne Kaufmann (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Jonas Flatten (SC Blau-Weiß 06 Köln), Quassim El-Akrouche (Roda Kerkrade U19), Brahim Hasan (SV 1926 Rheidt), Burak Hendem (BC Viktoria Glesch-Paffendorf)
Abgänge: Yigitcan Cinar, Selim Kasapoglu, Arif Cinar (alle vereinslos), Taylan Can Issi (FC Fenerbahce Köln), Tolgahan Aydin, Ramón Alvárez Koch (alle Rot-Gelb Wesseling 1992), Philipp Heinrich (SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05), Carlos Jorge Araujo Lima (Inter Euskirchen), James Babik (Pulheimer SC 1924/57), Taylan Cakmak (FC Viktoria 1919 Manheim), Dario Quattrocchi, Jerome Augusto (alle SV Erfa 09 Gymnich), Robin Attula (SV 1928 Blatzheim)
VfVuJ Winden
Trainer: Sebastian Sander
Zugänge: Bujar Ademi (VfVuJ Winden), Constantin Pennartz (TuS Chlodwig Zülpich 1896)
Abgänge: Dennis Nolden (VfVuJ Winden II), Constantin Monath (Auslandsjahr), Noah Botz (VfVuJ Winden III)
Viktoria Arnoldsweiler
Trainer: Dirk Kalkbrenner
Zugänge: Koray Kuruoglu (DJK Rasensport Brand), David Briem (SV Alemannia Mariadorf), Daniel Madalin Cazan (Rhenania Lohn), Magloire Mbiyavanga (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Andre Nesselrath, Lukas Vilz, Tarkan Tulug (alle Germania Binsfeld), Raschid Zaalouki (Horremer SV 1919), Walter Wogu (Schwarz-Weiß Düren), Francesco-Nicusor Vlad, Simon Joao (alle 1. FC Düren), Benjamin Bilalagic (Borussia Freialdenhoven), Yann Amen Sassou (FC Grün-Weiß Etzweiler)
Abgänge: Lukas Stradza (FC Wegberg-Beeck), Descartes Luciana, Baran Kilic, Hussain Alawie, Achmed Tourkazi (alle Sportfreunde Düren), Yasar Brüning (SV Wilhelmshaven), Samuel Bockelkamp (1. Spvg. Solingen Wald 03), Jannis Kleefisch, Jonas Bauer (alle Unbekannt), Stefan Zander (Viktoria Koslar), Jan Becke (Horremer SV 1919), Dennis Dreyer (Germania Eicherscheid), Awodumoye Obaghama Iduonibin (FC Teutonia Weiden)
Viktoria Birkesdorf
Trainer: Dario Paradiso
Zugänge: Hagen Blohm, Inan Şengül, Leon Chrisanth, Xhelal Kurtaliqi, Marc Wollersheim (alle Sportfreunde Düren), Jan Strauch (VfL Vichttal), Yannik Rosarius (Jugendsport Wenau), Stavros Tsiakiris (FC Düren 77), Dario Paradiso, Ozan Gültekin (alle SC Fortuna Bonn), Edoh J.B. Lawson (Horremer SV 1919), Mirkan Contay (Vereinslos)
Abgänge: Max Rogge (Alemannia Lendersdorf), Marius Schinke (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Florian Wirtz (SC Kreuzau), Marvin Zimmer (SG Voreifel/Nideggen), Moritz Hoch (SV Rhenania Bessenich 1928), Tahrek Bako, Soner Ermayasi, Ardit Hiseni, Oualid Kasmi, Kevin Ngangala (alle Unbekannt), Redouan Toumi (Inter Euskirchen)