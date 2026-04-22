Transfer-Update: Biskup in die Bezirksliga, Talent für Sterkrade 06/07 Bezirksliga: SuS Oberhausen verpflichtet René Biskup vom VfB Bottrop, er folgt Raphael Steinmetz. Sterkrade 06/07 holt Jonah Konzer von Dostlukspor. von André Nückel · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Torjäger René Biskup geht in die Bezirksliga. – Foto: VfB Bottrop

In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, gibt es am Mittwoch spannende Transfernews: Während SuS Oberhausen einen begehrten Torjäger holt, sichert sich die SpVgg Sterkrade 06/07 ein spannendes Talent.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp SuS Oberhausen legt nach - Biskup folgt auf Steinmetz Nach der bereits bekannten Verpflichtung von Spielertrainer Raphael Steinmetz hat SuS Oberhausen nun auch den nächsten Transfer bestätigt - und der hat es erneut in sich: Mit René Biskup kommt ein offensiver Unterschiedsspieler vom VfB Bottrop an die Schleuse. Der 25-Jährige bringt eine beeindruckende Bilanz mit: In 208 Spielen sammelte Biskup starke 164 Scorerpunkte und bewies seine Qualitäten in verschiedenen Ligen - von der U19-Bundesliga über die Oberliga bis hin zur Landesliga. Damit gehört er zu den auffälligsten Offensivspielern der Region.

Dass sich ein Spieler dieses Profils für SuS entscheidet, ist natürlich ein Coup für den Bezirksligisten. Biskup hätte ohne Zweifel auch eine Perspektive in der Oberliga gehabt, entscheidet sich jedoch für den Wechsel nach Oberhausen. Eine Rolle dürfte dabei auch die Personalie Steinmetz gespielt haben, der als Spielertrainer künftig Verantwortung übernimmt und den Kader aktiv mitgestaltet. Beide haben schon bei Schwarz-Weiß Alstaden zusammengearbeitet und gehen jetzt gemeinsam die nächste Station an. Aktuell steht er bei 19 Toren und sechs Vorlagen beim VfB.