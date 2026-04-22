Transfer-Update: Biskup in die Bezirksliga, Talent für Sterkrade 06/07

In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6, gibt es am Mittwoch spannende Transfernews: Während SuS Oberhausen einen begehrten Torjäger holt, sichert sich die SpVgg Sterkrade 06/07 ein spannendes Talent.
Nach der bereits bekannten Verpflichtung von Spielertrainer Raphael Steinmetz hat SuS Oberhausen nun auch den nächsten Transfer bestätigt - und der hat es erneut in sich: Mit René Biskup kommt ein offensiver Unterschiedsspieler vom VfB Bottrop an die Schleuse.
Der 25-Jährige bringt eine beeindruckende Bilanz mit: In 208 Spielen sammelte Biskup starke 164 Scorerpunkte und bewies seine Qualitäten in verschiedenen Ligen - von der U19-Bundesliga über die Oberliga bis hin zur Landesliga. Damit gehört er zu den auffälligsten Offensivspielern der Region.
Dass sich ein Spieler dieses Profils für SuS entscheidet, ist natürlich ein Coup für den Bezirksligisten. Biskup hätte ohne Zweifel auch eine Perspektive in der Oberliga gehabt, entscheidet sich jedoch für den Wechsel nach Oberhausen. Eine Rolle dürfte dabei auch die Personalie Steinmetz gespielt haben, der als Spielertrainer künftig Verantwortung übernimmt und den Kader aktiv mitgestaltet. Beide haben schon bei Schwarz-Weiß Alstaden zusammengearbeitet und gehen jetzt gemeinsam die nächste Station an.
Aktuell steht er bei 19 Toren und sechs Vorlagen beim VfB.
Auch Sterkrade 06/07 treibt seine Kaderplanung weiter voran und setzt dabei auf Entwicklungspotenzial. Mit Jonah Konzer kommt ein 21-jähriger Innenverteidiger von Dostlukspor Bottrop, der trotz einer verletzungsbedingt schwierigen Phase großes Vertrauen genießt.
Im Aufstiegsjahr seines bisherigen Vereins gehörte Konzer zu den absoluten Stammspielern, ehe ihn eine schwere Verletzung ausbremste. Seit der Rückrunde ist er wieder einsatzbereit und soll nun in Sterkrade den nächsten Schritt gehen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er bei Arminia Klosterhardt, bei der er von der U15 bis zur U19 durchgehend in der Niederrheinliga spielte.
„Jonah verkörpert mit 21 Jahren vieles von dem, was wir als Trainer von einem Innenverteidiger erwarten. Er ist technisch versiert, betreibt einen mutigen Spielaufbau und besitzt eine intelligente Zweikampfführung“, erklärte Trainer Norman Seitz den Vereinsmedien.
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