Transfer-Update 26/27: Die Zu- und Abgänge der Mittelrheinliga Welche Klubs der Mittelrheinliga sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von Andreas Santner · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

In der Mittelrheinliga gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 26. August 2026 – 10:00 Uhr