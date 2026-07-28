Transfer-Update 26/27: Die Zu- und Abgänge der Mittelrheinliga

In der Mittelrheinliga gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.

➡ Stand der Transferliste: 28. Juli 2026 – 19:00 Uhr