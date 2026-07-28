Transfer-Update 26/27: Die Zu- und Abgänge der Mittelrheinliga

In der Mittelrheinliga gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 28. Juli 2026 – 19:00 Uhr
1. FC Düren
Trainer: Philipp Simon
Zugänge: Niklas Koppitz (FC Wegberg-Beeck), Peer Iven (Sportfreunde Düren), Janes Pollmann (VfL Vichttal), Tobias Kogel (Alemannia Aachen), Bobby Bossu (), Aaron Alexander Paul Vaitsaras (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Marcus Peters (FC Teutonia Weiden), Alexandru Engels (SG Türkischer SV Düren), Mizuki Kawamoto (1.FC Düren U19), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide)
Abgänge: Beykan Sengül (Ahrweiler BC 1920), Ali Alawie (Sportfreunde Düren), Emeraude Kongolo, Yuri Backhaus (alle Unbekannt), Kenan Temür (FC Teutonia Weiden), Christenvie Diambu (SV Kurdistan Düren), Ren Enokida (VfL Vichttal), Imad Al Habaui (SV Breinig), Raban Laux (SV Eintracht Hohkeppel)
FC Hennef 05
Trainer: Nils Teixeira
Zugänge: Jul-Amin Bouakran, Noa Veselinovic, Boubaca Kouyate (alle FC Hennef 05), Ricardo Schuh-Abranches, Ümit Kuzu (alle Ahrweiler BC 1920), Julius Hübgen (TuS Buisdorf), Linus Daus, Azem Memeti (alle SV Bergisch Gladbach 09), Monir Hassan (SSV Merten II), Ridouan Mohallik (SC Fortuna Köln III), Kaan Karaduman (1. FC Monheim II), Mate Tatishvili (FC Rot-Weiß Erfurt), Mesih Celik (Marokkanischer SV Bonn), Marten Imping (SC Germania Köln-Ossendorf 1894)
Abgänge: Luca Wilsing (Vereinslos), Leon Rosic, Levi Dang (alle Siegburger SV 04), Abdul-Wahid Bancé (SSV Merten), Kai Schusters (SV Eintracht Hohkeppel), Boran Yörük (Ratingen 04/19), Burak Mus, Oshomah Ichue, Daniel Sopo (alle FC Hürth), Deniz Gönen (TuS Mondorf 1920), Fabian Ernst (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid)
FC Hürth
Trainer: Nico Beck
Zugänge: Leandro Stollenwerk (Eintracht Verlautenheide), Gabriel Paczulla (FC Wegberg-Beeck), Burak Mus, Oshomah Ichue, Daniel Sopo (alle FC Hennef 05), Terence Okoeguale (San Diego State Aztecs), Christian Tittes (SC Fortuna Köln), Devin Avellino (Türkischer FC Köln 2001), David Etiosa Galonske (1. FC Monheim)
Abgänge: Paul Tiefenbach (GKSC Hürth), Stefan Fiegen (SC Fliesteden 1931), Felix-Benedict Neuhäuser (Sportfreunde Baumberg), Sebastian Papalia (ASC Akhtamar), Adilson Fortes (US Feulen), Ilah Muhaj (SV Rhenania Bessenich 1928), Konstantinos Koinaris (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)
FC Wegberg-Beeck
Trainer: Danny Fäuster
Zugänge: Danny Fäuster, Kevin Burg (alle SV Brachelen), Niklas Kampa (Germania Teveren), Andi Seferi (Union Schafhausen), Lukas Stradza (Viktoria Arnoldsweiler), Nico Czichi (Sportfreunde Uevekoven), Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven), Alessio Tafa (VfB Homberg), Timo Agaltsev, Oliver Ploch, Oleksandr Kuzub (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Argjend Pacolli (FC Teutonia Weiden), Tim Beckers (SV Eilendorf), Cem Dag (Sportfreunde Baumberg), Miguel Bügler (VfL Jüchen-Garzweiler), Yahia Selim, Salim Chekrouni (alle Alemannia Aachen U19)
Abgänge: Friedel Henßen, Nils Hühne, Edin Durakovic (alle SC Selfkant), Kai Bösing (FC Concordia Oidtweiler), Niklas Koppitz (1. FC Düren), Yannik Hasenbein (SSV Merten), David Osaro Arize (DSC Arminia Bielefeld II), Hirotaka Sugiura (Ahrweiler BC 1920), Luca Bini (VfL Vichttal), Peer Winkens (SC Union Nettetal), Marc Kleefisch (Germania Lich-Steinstraß), Gabriel Paczulla (FC Hürth), Justin Hoffmanns (KFC Uerdingen), Timo Braun (SC 08 Elsdorf)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Trainer: Christoph Gerlach
Zugänge: Andre Jung (Wahlscheider SV), Matteo Gödtner (Bonner SC), Achilleas Kerasovitis, Konstantinos Chatzinikolaou (alle Sportfreunde Troisdorf 05), Luca Koch (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Fabian Ernst (FC Hennef 05)
Abgänge: Lukas Struzyna (SSV Bornheim), Daniel Helmann (1. FC Spich)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
Trainer: Sascha Zinken
Zugänge: Mattis Häfner (SV Bergisch Gladbach 09), Ron Mika Becker (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Paolo Aurelio Piccinini (Sportfreunde Baumberg), Konstantinos Koinaris (FC Hürth), Vasyl Morpak (Bonner SC), Enio Karepi (VfV Borussia 06 Hildesheim)
Abgänge: Karim Sharaf (Horremer SV 1919), Paul Eliott Amice (SC Blau-Weiß 06 Köln)
SC Fortuna Köln II
Trainer: Iraklis Metaxas
Zugänge: Fynn Meurer (MSV Duisburg), Bruno Schmitt (FC Viktoria Köln), Wyn Sander Neumann, Niclas Nücken, Filip Jolic, Thierry Ombala Abessaouguie, Nils Gernhardt, Sydney Afamefuna, Ben Brauweiler, Joshua Quentin Sticker, Felix Bungart, Salim Qriqra (alle SC Fortuna Köln)
Abgänge: Amin Ayoola, Nahom Domnic (alle SV Schlebusch), Amadou-Sadio Camara (SpVg Porz 1919), Salvatore Giambra (SV Eintracht Hohkeppel), Kiran Mauersberger (SC Rheinbach), Simon Schwedes (SpVg Frechen 20)
Siegburger SV 04
Trainer: Alexander Otto
Zugänge: Dov Baron, Leon Rosic, Levi Dang (alle FC Hennef 05), Nicolas Westerhoff (SSVg Velbert), Lennox Dittrich (TuS Mondorf 1920)
Abgänge: Alexander-Tackie Sai (SSV Merten), Enes Yilmaz (FC Cosmos), Burak Gürbüz (1. FC Spich), Tim Keil (SV Allner-Bödingen), Michael Vogel (TuS Mondorf 1920), Till Weingarten (KFC Uerdingen), William McIntosh (Bonner SC), Sebastian Stupp, Mamy Condé (alle SpVg Frechen 20), Alec Vinci (DJK TuS Hordel)
SpVg Frechen 20
Trainer: Patrick Friesdorf-Weber
Zugänge: Niklas Heidemann (SC Rheinbach), Marvin Mundil (SpVg Porz 1919), Simon Reetz (SG Schneifel-Stadtkyll), Simon Schwedes (SC Fortuna Köln II), Emirhan Özen (SSV Merten), Kian Agboifo (FC Rheinsüd Köln), Sebastian Stupp, Mamy Condé (alle Siegburger SV 04), Arda Deniz (Sportvereinigung Deutz 05), Furkan Türkmen (VfL Vichttal), Artur Strada (Ratingen 04/19)
Abgänge: Koray Kacinoglu (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Leon Ruhrig (Germania Lich-Steinstraß), Kai-Maxime Vranken (VfL Vichttal), Patrick Friesdorf-Weber (Beendet eine beeindruckende Fussballerische Karrie), Joel Ilunga (SSV Merten), Luca Schmitz (SC Unterbach), Hamza Hachimi (SC Germania Reusrath)
SpVg Porz
Trainer: Jonas Wendt
Zugänge: Dieter Heiligers (FC Germania Köln-Mülheim), Fabian Kirst (1. FC Spich), Khalid Whitter, Ilias Khettabi (alle SC Fortuna Bonn), Nico Langwald (Gencler Birligi Bergisch Gladbach), Carl Michels (FC Pesch), Levent Salih Usta, Abiange Ilunga (alle 1. FC Düren), Marlon Müller (SV Eintracht Hohkeppel II), Amadou-Sadio Camara (SC Fortuna Köln II), Soru Iwanaga (SG Unterrath), Chihyun Jung (ETB Schwarz-Weiß Essen), Alessandro Grimm (SV Bergisch Gladbach 09)
Abgänge: Fabian Cordes (SC Blau-Weiß 94 Papenburg), Etienne Kamm (FV Bonn-Endenich), Marciano Aziz (VfL Vichttal), Benjamin Winnersbach (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Dogukan Tasli (SC Borussia Köln-Kalk 05), Marvin Mundil (SpVg Frechen 20), Daniel Spiegel (SV Bergisch Gladbach 09), Markus Wollnik (1. FC Spich II), Baran Tatu (SC Köln-Mülheim-Nord 1919), Raphael-Jan Kaik (SC Rheinbach), Prince Ziko Junio Gbeke (SV Schönenbach 1920), Eung-yu Kim (Südkorea), Tomislav Mrkalj, Buhari-Ibn Tusina, Shaukat Abd Ali (alle Ziel unbekannt)
SSV Bornheim
Trainer: Andreas Biermann
Zugänge: Maximilian Köps, Alejandro Sierra Galeas, Fahim Mede (alle SSV Bornheim II), Kai Nierada, Joshua Osawe, Amadou Keita, Mikheil Khutsishvili (alle SC Fortuna Bonn), Sebastian Pietrek (Bonner SC), Johannes Lemm (FC Hennef 05), Lukas Struzyna (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Richy Massek (1. FC Spich), Tim Stein (Sportfreunde Ippendorf)
Abgänge: Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld, Marius Jennes, Burak Aydin (alle SSV Merten), Stefano Alicata, Danny Simmo, Luis Rath (alle SV Rot-Weiß Merl), Paul Nerb (Auslandssemester), Kevin Biermann (Karriereende), Luca-Maximilian Reuschenbach (pausiert), Meik Tschaikowski (FV Bonn-Endenich), Younes Khabbach (Ahrweiler BC 1920)
SSV Merten
Trainer: Bünyamin Kilic
Zugänge: Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld, Marius Jennes, Burak Aydin (alle SSV Bornheim), Noah Can Kurmali, Carlos Moser Bravo (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Alexander-Tackie Sai (Siegburger SV 04), Yannik Hasenbein (FC Wegberg-Beeck), Noureddine Benidir (SSV Homburg-Nümbrecht), Ilias-Zion Sereke (FV Bonn-Endenich), Felix Erken (Bonner SC), Abdul-Wahid Bancé (FC Hennef 05), Joel Ilunga (SpVg Frechen 20), Matthias Joaquin Bravo Pinto (Everton de viña del mar), Enrique Pato Rivas (FC Viktoria Köln)
Abgänge: Eliot Albert (SV Bergisch Gladbach 09), Sang-yoon Woo, Jerome Propheter (alle Ziel Unbekannt), Shahin Biniazz (Auslands Stipendium), Ricardo Retterath (Standby), Falk Bernard (Pause), Pascal Geisler (SC Rheinbach), Berat-Mehmet Kocatepe (Marokkanischer SV Bonn), Emirhan Özen (SpVg Frechen 20)
SV Eintracht Hohkeppel
Trainer: Giuseppe Brunetto
Zugänge: Kai Schusters (FC Hennef 05), Shion Ueno (TuS Erndtebrück), Vladislav Fadeev (1. FC Kaiserslautern II), Kilian Hornbruch (Rot Weiss Ahlen), Leo Kirnich, Lewin Murad, Kevin Marnu (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Salvatore Giambra (SC Fortuna Köln II), Ronay Arabaci (Wuppertaler SV), Raban Laux (1. FC Düren)
Abgänge: Tarik Dogan (FV Bonn-Endenich), Jannis Hartmann (TuS Hornau), Jannes Hoffmann (SC Rheinbach), Ferhat Saglam (FC Ruggell), Denys Pinchuk (SV Bergisch Gladbach 09), Louis Müller (Sportvereinigung Deutz 05), Ufumwen Osawe (Sportfreunde Baumberg), Arian Amyn (Wuppertaler SV)
TuS Blau-Weiß Königsdorf
Trainer: Takahito Ohno
Zugänge: Vincent Tönnis (SC 08 Elsdorf), Felix Schaffner (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Samed Kovanci (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Frederik Lightfoot, Filippo Cosimo Frank, Bright Owusu Nsiah, Achille Tabu-Mambo, Moussa Dramane Ballo Schmitt, Alexander Wilhelm, Robert Traudt (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf), Elias-Alexander Kikiela (TuS Blau-Weiß Königsdorf II), Jongmin Park (FC Brünninghausen)
Abgänge: Noah Can Kurmali, Carlos Moser Bravo (alle SSV Merten), Timo Agaltsev, Oliver Ploch, Oleksandr Kuzub (alle FC Wegberg-Beeck), Nico Wallraf (Pausiert), Leo Kirnich, Lewin Murad, Kevin Marnu (alle SV Eintracht Hohkeppel)
TuS Chlodwig Zülpich 1896
Trainer: David Sasse
Zugänge: Aaron Mertens, Tobias Rick (alle JSG Erft 01 Euskirchen), Frederik Brück-Thies (Alemannia Aachen), Fabian Schmitz (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Patrick Pützer (SG Neffeltal), Kevin Kochems, Justus Kriese (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Yannick Frings, Luca Valentin Flatten (alle SV Kurdistan Düren), Nazar Mykhaylenko (Bonner SC)
Abgänge: Andreas Storb (Private Gründe), Lars Fröhling (SC Kreuzau), Julian Peter Becker (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Julian Riße (JSG Erft 01 Euskirchen), Constantin Pennartz (VfVuJ Winden)
VfL Vichttal
Trainer: Arandjel Avramovic
Zugänge: Meik Kühnel (FC Teutonia Weiden), Kai-Maxime Vranken (SpVg Frechen 20), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Marciano Aziz (SpVg Porz 1919), Luca Bini (FC Wegberg-Beeck), Leo Engels, Tetsuya Shiraishi (alle SV Breinig), Ren Enokida (1. FC Düren)
Abgänge: Jan Strauch (Viktoria Birkesdorf), Janes Pollmann (1. FC Düren), Mustapha Chahrour (Germania Lich-Steinstraß), Bismark Quayson (Unbekannt), Malte Roth, Jason Seke (alle VfL Vichttal II), Furkan Türkmen (SpVg Frechen 20)