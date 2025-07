„Transfer-Tinder“ für Amateurfußballer: Das kann die neue Knöferl-App TeamSwipe

München ‒ Mit Transfers kennt er sich bestens aus. Lorenz Knöferl wechselte in seiner noch jungen Karriere schon einige Male den Verein. Von der Jugendliebe 1860 München ging es über Landsberg und Türkgücü München in die Landesliga zum TSV Dachau 1865. In Zukunft wird man den Namen Knöferl noch mehr mit Transfers in Verbindung bringen können ‒ denn der 22-Jährige veröffentlicht zusammen mit einem fünfköpfigen Team eine App fürs „Transfer-Tindern“ im Amateurfußball.

Knöferl verspricht „Transfer-Revolution im Amateurfußball“ ‒ App-Prinzip ähnelt Tinder