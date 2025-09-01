Transfer-Ticker: Sauerstein von Ansbach nach Schwabach

Regionalliga Bayern

+++SpVgg Ansbach+++

Nach sieben gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Jonas Sauerstein und der SpVgg Ansbach. Der 23-Jährige hat am vergangenen Freitag beim 3:0-Heimsieg gegen Viktoria Aschaffenburg seine Abschiedsvorstellung gegeben. "Heute heißt es leider noch einmal SERVUS: Jonas Sauerstein wird nach dem heutigen Spiel die SpVgg Ansbach verlassen und sich dem SC Schwabach 04 anschließen. Saui, wir danken dir von Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Loyalität und die vielen besonderen Momente im grün-weißen Trikot. Du warst auf und neben dem Platz ein Vorbild – als Spieler, Mitstreiter und Mensch", posteten die 09er unmittelbar nach dem Spiel.



Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier erklärt: "Wir haben mit Jonas bereits im Winter sehr offen und ehrlich über seine Situation gesprochen. Er möchte verständlicherweise mehr Einsatzzeit haben. Es hat sich aber in der ersten Saisonphase abgezeichnet, dass das auch in diesem Jahr schwierig werden wird. Deshalb ist eine Veränderung für beide Seiten das beste. Wir legen ihm keine Steine in den Weg." Jonas Sauerstein war im Sommer 2018 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg nach Ansbach gekommen.