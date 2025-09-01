Transfer-Ticker: Buchbach schlägt nochmal doppelt zu

+++1. FC Nürnberg II+++ Simon Joachims hat einen neuen Verein gefunden und sich dem Südwest-Regionalligisten FC Homburg angeschlossen. Der 23-Jährige wechselte zur Saison 2022/23 an den Valznerweiher, nachdem er zuvor in der fünfthöchsten Liga für den VfR Wormatia Worms aktiv war. In der vergangenen Saison kam er für den Club viermal zu Kurzeinsätzen in der 2. Liga, doch der Verein hatte im klar mitgeteilt, dass die Perspektive für den Offensivmann nicht rosig aussieht. Joachims absolvierte für die Club-Amateure insgesamt 67 Einsätze in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei elf Treffer.

+++TSV Schwaben Augsburg+++ Die Schwabenritter haben auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Zähler aus sechs Partien und die derzeitige Personalmisere reagiert. Der Tabellenletzte der Regionalliga Bayern hat sich Verstärkung fürs Mittelfeld geholt und Levis Schaber vom TSV Landsberg verpflichtet. Der 21-Jährige wurde unter anderem beim 1. FC Heidenheim ausgebildet und spielte Jugend-Bundesliga in der U17 und der U19. Regionalliga-Erfahrung kann er bereits aus seiner Zeit bei der TSG Balingen vorweisen.

+++SpVgg Unterhaching+++ Die überraschend stark gestarteten Hachinger haben Last-Minute noch einmal zugeschlagen. Vom 1. FC Nürnberg II kommt Jeroen Krupa in die Vorstadt. Der 22-Jährige absolvierte für die Club-Amateure nach seinem Wechsel vom FC Ingolstadt an den Valznerweiher insgesamt 21 Partien in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei neun Treffer. Zudem probiert es Garmisch-Goalgetter Moritz Müller (26) bei der SpVgg.

+++SpVgg Ansbach+++

Nach sieben gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Jonas Sauerstein und der SpVgg Ansbach. Der 23-Jährige hat am vergangenen Freitag beim 3:0-Heimsieg gegen Viktoria Aschaffenburg seine Abschiedsvorstellung gegeben. "Heute heißt es leider noch einmal SERVUS: Jonas Sauerstein wird nach dem heutigen Spiel die SpVgg Ansbach verlassen und sich dem SC Schwabach 04 anschließen. Saui, wir danken dir von Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Loyalität und die vielen besonderen Momente im grün-weißen Trikot. Du warst auf und neben dem Platz ein Vorbild – als Spieler, Mitstreiter und Mensch", posteten die 09er unmittelbar nach dem Spiel.



Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier erklärt: "Wir haben mit Jonas bereits im Winter sehr offen und ehrlich über seine Situation gesprochen. Er möchte verständlicherweise mehr Einsatzzeit haben. Es hat sich aber in der ersten Saisonphase abgezeichnet, dass das auch in diesem Jahr schwierig werden wird. Deshalb ist eine Veränderung für beide Seiten das beste. Wir legen ihm keine Steine in den Weg." Jonas Sauerstein war im Sommer 2018 aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg nach Ansbach gekommen.

Die 09er können aber auch einen Last-Minute-Neuzugang präsentieren: Mittelfeldmann Ben Müller (27) kehrt nach Ansbach zurück. Nach Stationen im Jugendbereich des 1. FC Nürnberg, beim Würzburger FV und beim TSV Aubstadt hat Müller den Weg zurück in seine Heimatstadt gefunden.

+++SpVgg Bayreuth+++

Die "Oldschdod" hat den 2,02 Meter-Abwehrturm Oliver Schubert in die Bayernliga zum FC Eintracht Bamberg verliehen. Der 20-Jährige soll bis Saisonende bei den Domreitern Spielpraxis sammeln. Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba erklärt: "Wir freuen uns, dass der Austausch mit Bamberg so gut verlief und Oli nun die Chance bekommt, regelmäßig Spielzeit zu sammeln. Für seine Entwicklung ist das enorm wichtig, und gleichzeitig profitieren auch wir davon, wenn er gestärkt zurückkehrt." Aufgrund der aktuell angespannten Personalsituation könnte sich aber auch in die andere Richtung noch etwas tun und ein weiterer Neuzugang im Anflug sein...





