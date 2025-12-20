 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Täglich neue Wechsel am Niederrhein.
Täglich neue Wechsel am Niederrhein. – Foto: Andreas Santner

Transfer-Ticker: Alle Wechsel am Niederrhein im Winter 2025/26

Im Transfer-Ticker von FuPa verpasst ihr keine Wechsel am Niederrhein, denn täglich werden neue Transfers eingetragen.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Zwischen dem 1. Januar und dem 2. Februar 2026 ist das Winter-Transferfenster im Fußball geöffnet. Am Niederrhein werden täglich neue Wechsel eingetragen und erfasst - klickt euch durch und verpasst keine Transfers in eure Liga oder euren Kreisen! Die FuPa-Übersicht für den Winter 2025/26.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

Transfers auf FuPa? So geht es

  • Als Vereinsverwalter könnt ihr selbst die Wechsel eures Teams eintragen. Hier geht es zur Anmeldung auf FuPa.
  • Wer die Vereinsverwaltung schon gemeistert hat, kann als Ligaleiter Daten für seine komplette Spielklasse anlegen. An dieser Stelle gibt es weiterführende Informationen zur FuPa-Ligaleitung.
  • Zudem könnt ihr uns auch Wechsel direkt per E-Mail an fupa@rp-digital.de melden. Wichtig dabei ist, dass ihr uns das FuPa-Profil mitschickt, ebenso den abgebenden Verein nennt.
  • Wollt ihr etwas mehr über einen Wechsel erzählen, schreiben wir auch gerne einen Artikel. Meldet euch dazu ebenfalls gerne per E-Mail bei uns.

____________________

Die Transfers ab der Bezirksliga

https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

Die Transfers aus Duisburg, Mülheim und Dinslaken

https://www.fupa.net/region/duisburg-muelheim-dinslaken/transfer

Die Transfers aus Düsseldorf

https://www.fupa.net/region/duesseldorf/transfer

Die Transfers aus Essen

https://www.fupa.net/region/essen/transfer

Die Transfers aus Grevenbroich und Neuss

https://www.fupa.net/region/grevenbroich-neuss/transfer

Die Transfers aus Kempen und Krefeld

https://www.fupa.net/region/kempen-krefeld/transfer

Die Transfers aus Kleve und Geldern

https://www.fupa.net/region/kleve-geldern/transfer

Die Transfers aus Moers

https://www.fupa.net/region/moers/transfer

Die Transfers aus Mönchengladbach und Viersen

https://www.fupa.net/region/moenchengladbach-viersen/transfer

Die Transfers aus Oberhausen und Bottrop

https://www.fupa.net/region/oberhausen-bottrop/transfer

Die Transfers aus Rees und Bocholt

https://www.fupa.net/region/rees-bocholt/transfer

Die Transfers aus Remscheid-Solingen

https://www.fupa.net/region/remscheid-solingen/transfers

Die Transfers aus Wuppertal und Niederberg

https://www.fupa.net/region/wuppertal-niederberg/transfer

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 020.12.2025, 22:30 Uhr
André NückelAutor