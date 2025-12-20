Transfer-Ticker: Alle Wechsel am Niederrhein im Winter 2025/26

Zwischen dem 1. Januar und dem 2. Februar 2026 ist das Winter-Transferfenster im Fußball geöffnet. Am Niederrhein werden täglich neue Wechsel eingetragen und erfasst - klickt euch durch und verpasst keine Transfers in eure Liga oder euren Kreisen! Die FuPa-Übersicht für den Winter 2025/26.
https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
https://www.fupa.net/region/duisburg-muelheim-dinslaken/transfer
https://www.fupa.net/region/duesseldorf/transfer
https://www.fupa.net/region/essen/transfer
https://www.fupa.net/region/grevenbroich-neuss/transfer
https://www.fupa.net/region/kempen-krefeld/transfer
https://www.fupa.net/region/kleve-geldern/transfer
https://www.fupa.net/region/moers/transfer
https://www.fupa.net/region/moenchengladbach-viersen/transfer
https://www.fupa.net/region/oberhausen-bottrop/transfer
https://www.fupa.net/region/rees-bocholt/transfer
https://www.fupa.net/region/remscheid-solingen/transfers
https://www.fupa.net/region/wuppertal-niederberg/transfer
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: