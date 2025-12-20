Transfer-Ticker: Alle Wechsel am Niederrhein im Winter 2025/26

Zwischen dem 1. Januar und dem 2. Februar 2026 ist das Winter-Transferfenster im Fußball geöffnet. Am Niederrhein werden täglich neue Wechsel eingetragen und erfasst - klickt euch durch und verpasst keine Transfers in eure Liga oder euren Kreisen! Die FuPa-Übersicht für den Winter 2025/26.