Transfer-Spektakel von 1860 im Ticker: Löwen verkünden vier weitere Neuzugänge Auch mehrere Abgänge fix von Michel Guddat/Marco Blanco Ucles · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

Präsident Gernot Mang (l.) mit Benedikt Hoppe (m.) und Geschäftsführer Thomas Probst (r.). – Foto: TSV München von 1860 Spie

Der erste Neuzugang der neuen 1860-Spielbetriebs-GmbH ist ein alter Bekannter: Tunay Deniz läuft künftig für das Regionalligateam der Sechzger auf.

Update, vom 16. Juli, 16:15 Uhr: Doch es gab nicht nur freudige Nachrichten aus dem Löwenlager. Neben dem zunehmend Gestalt annehmenden Kader müssen sich die Löwen-Fans auch von Spielern der vergangenen Saison verabschieden. So trägt Thomas Dähne, in der vergangenen Saison der konstanteste Spieler der Löwen, fortan das Trikot des Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Auch Publikumsliebling Patrick Hobsch verlässt den TSV 1860 München. Der Vollblutstürmer wechselt zu Drittligist SSV Jahn Regensburg und folgt damit Ex-Löwen David Philipp.

Mittelfeldtalent Xaver Kiefersauer feierte zum Ende der vergangenen Drittliga-Saison sein Profidebüt und wechselt nun zum 1. FC Nürnberg. Von dort wurde der 20-Jährige an die Würzburger Kickers verliehen und spielt damit künftig weiter in der 3. Liga. Update, vom 16. Juli, 15:07 Uhr: Vier auf einen Streich. Die Löwen feilen weiter an ihrem Kader für die Saison 2026/27. Nach der Verpflichtung von Tunay Deniz folgten gleich vier weitere Vertragsverlängerungen. Verteidiger Benedikt Hoppe (Vertrag bis 2027), Stürmer Cristian Leone (bis 2028) und die Mittelfeldspieler Brahim Moumou (bis 2027) und Raphael Wach (bis 2027) tragen auch in der kommenden Spielzeit das Löwen-Trikot. Alle vier waren Leistungsträger der Bayernliga-Meistermannschaft der vergangenen Saison.

„Die Spieler in unserem Nachwuchsleistungszentrum erhalten eine hervorragende Ausbildung“, wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Wir freuen uns daher, dass sich Benedikt, Cristian, Brahim und Raphael zu ihrem Verein bekennen und den Weg in der Regionalliga Bayern mit uns gehen. Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Saison und viel Erfolg.“ Update, vom 16. Juli, 13:15 Uhr: 1860 München holt mit Julian Bell ein echtes Eigengewächs zurück an die Grünwalder Straße: Der 23-jährige Außenverteidiger hat bis 2028 unterschrieben. Bell durchlief ab 2014 die Nachwuchsteams der Löwen und kam in der Saison 2022/23 auf 36 Bayernliga-Einsätze für die zweite Mannschaft, bevor er über den FC Augsburg und die SpVgg Bayreuth zu Chemie Leipzig wechselte. Dort war er zuletzt gesetzt, verlängerte aber auf eigenen Wunsch nicht und zieht nun zurück zu seinem Ausbildungsverein. Geschäftsführer Thomas Probst lobte in der Pressemitteilung des Vereins den Rückkehrer: „Julian ist ein Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung mitbringt. „Er wurde in unserem Nachwuchsleistungszentrum hervorragend ausgebildet und konnte in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln. Schön, dass Julian nun zurückkehrt, um unsere Defensive zu stärken.“ Erstmeldung, vom 16. Juli, 12:30 Uhr: Historischer Moment für die neue Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 München: Die Löwen gaben Donnerstagmittag die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Tunay Deniz bekannt. Der 32-Jährige ist offiziell der erste Spieler im Kader, der in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern an den Start geht.

Geschäftsführer Probst (re.) präsentiert Tunay Deniz. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH