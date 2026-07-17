Transfer-Spektakel von 1860 im Ticker: Löwen präsentieren Hammer-Neuzugang

Präsident Gernot Mang (l.) mit Benedikt Hoppe (m.) und Geschäftsführer Thomas Probst (r.). – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Der erste Neuzugang der neuen 1860-Spielbetriebs-GmbH ist ein alter Bekannter: Tunay Deniz läuft künftig für das Regionalligateam der Sechzger auf.

Und Niederlechner selbst? Der strahlt übers ganze Gesicht und betont: „Schon bei meiner letzten Verlängerung habe ich gesagt, dass meine Zeit noch nicht vorbei ist, und dass ich noch ein paar Tore für die Löwen schießen muss. Daran hat sich nichts geändert. Ich bin in der vergangenen Saison mit ganz anderen Ambitionen gestartet. Dass es am Ende so gekommen ist und der Verein nun in der Regionalliga startet, war natürlich zuerst schwer zu verdauen. Aber ich habe mein Wort gegeben und werde es halten. Ich gehe den Weg mit und werde alles daransetzen, die Fans wieder glücklich zu machen.“

Update vom 17. Juli, 13.45 Uhr: Der Löwen-Hammer ist perfekt! Florian Niederlechner bleibt dem TSV 1860 auch in der Regionalliga Bayern treu. Der Vertrag läuft bis zum Sommer 2027. Geschäftsführer Thomas Probst betont: „Ein Spieler mit diesem Können, diesem Torriecher und dieser Erfahrung ist für uns Gold wert. Dass Flo sein Versprechen wahrmacht und im Löwen-Trikot in der Regionalliga aufläuft, zeigt, wie sehr ihm dieser Verein am Herzen liegt. Wir sind sehr dankbar, dass es uns gelungen ist, diesen Vertrag zu schließen, und freuen uns, den Weg mit ihm, aber auch mit allen anderen Spielern zu gehen. Die Löwen leben!“

Update vom 17. Juli, 12:20 Uhr: Noch ist nicht klar, mit welchem Kader die Löwen in Zukunft planen können. Sechs Neuzugänge waren es am Donnerstag, am heutigen Freitag dürften weitere hinzukommen. Immerhin ist mittlerweile enthüllt, in welchen Trikots die Sechzger auflaufen, zumindest die U21 (heute Abend, 19 Uhr) im Heimspiel gegen Geretsried und die erste Mannschaft beim Totopokalspiel in Berglern (Dienstag, 18.30 Uhr). Der TSV 1860 München läuft dabei in schlichtem Weiß auf, mit dem Logo der Fußballabteilung auf der Brust. Die Torhüter laufen in Gelb auf. Ausrüster Societas ist noch nicht auf den Jerseys zu sehen, genauso wenig wie der Spruch „Football for the people“ auf dem Rücken. Dazu schrieb die Spielbetriebs-GmbH auf Instagram: „Die offiziellen Trikots der Saison 2026/2027 befinden sich aktuell in der Produktion und werden in Kürze gemeinsam mit unserem neuen Ausrüster societas vorgestellt. Unser besonderer Dank gilt Societas für die außergewöhnlich kurzfristige und engagierte Umsetzung dieser Zusammenarbeit.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Absolut Sechzig (@absolut.sechzig)

Gute Nachrichten gibt es zudem für alle Löwenfans, die kein Ticket für die Partie in Berglern ergattert haben: DF1 überträgt die Partie live und exklusiv im Free-TV. Bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff, um 18.15 Uhr, startet die Vorberichterstattung. Moderieren und Kommentieren wird Basti Schwele.

Update vom 17. Juli, 10:20 Uhr: Mit einem kryptischen Instagrampost heizt die Spielbetriebs-GmbH die Gerüchteküche weiter an: Ein weiterer prominenter Neuzugang bahnt sich an. Wird es Florian Niederlechner sein? Vieles deutet darauf hin. So schreiben die „Salzburger Nachrichten“ von einer Absage des Stürmers an Zweitligist Austria Salzburg: “Die Austria stand in den vergangenen Tagen im intensiven Austausch mit dem ehemaligen deutschen Bundesliga-Kicker Florian Niederlechner. Die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen waren mit dem 35-jährigen Offensivspieler bereits geklärt – kurz vor dem Vertragsabschluss machte Niederlechner aber einen Rückzieher. Der Bayer wird weiterhin für 1860 München, das nach einem Finanzkollaps in die Regionalliga absteigen musste, auflaufen.”

Pikant: Das Verhältnis zwischen der Austria und den Sechzgern galt als ausgezeichnet. Die Salzburger riefen sogar öffentlich dazu auf, die Crowdfunding-Aktion der Löwenfans zuletzt zu unterstützen.

Update, vom 16. Juli, 16:15 Uhr: Doch es gab nicht nur freudige Nachrichten aus dem Löwenlager. Neben dem zunehmend Gestalt annehmenden Kader müssen sich die Löwen-Fans auch von Spielern der vergangenen Saison verabschieden. So trägt Thomas Dähne, in der vergangenen Saison der konstanteste Spieler der Löwen, fortan das Trikot des Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

Auch Publikumsliebling Patrick Hobsch verlässt den TSV 1860 München. Der Vollblutstürmer wechselt zu Drittligist SSV Jahn Regensburg und folgt damit Ex-Löwen David Philipp.

Mittelfeldtalent Xaver Kiefersauer feierte zum Ende der vergangenen Drittliga-Saison sein Profidebüt und wechselt nun zum 1. FC Nürnberg. Von dort wurde der 20-Jährige an die Würzburger Kickers verliehen und spielt damit künftig weiter in der 3. Liga.

Update, vom 16. Juli, 15:07 Uhr: Vier auf einen Streich. Die Löwen feilen weiter an ihrem Kader für die Saison 2026/27. Nach der Verpflichtung von Tunay Deniz folgten gleich vier weitere Vertragsverlängerungen. Verteidiger Benedikt Hoppe (Vertrag bis 2027), Stürmer Cristian Leone (bis 2028) und die Mittelfeldspieler Brahim Moumou (bis 2027) und Raphael Wach (bis 2027) tragen auch in der kommenden Spielzeit das Löwen-Trikot. Alle vier waren Leistungsträger der Bayernliga-Meistermannschaft der vergangenen Saison.

„Die Spieler in unserem Nachwuchsleistungszentrum erhalten eine hervorragende Ausbildung“, wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Wir freuen uns daher, dass sich Benedikt, Cristian, Brahim und Raphael zu ihrem Verein bekennen und den Weg in der Regionalliga Bayern mit uns gehen. Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Saison und viel Erfolg.“

Update, vom 16. Juli, 13:15 Uhr: 1860 München holt mit Julian Bell ein echtes Eigengewächs zurück an die Grünwalder Straße: Der 23-jährige Außenverteidiger hat bis 2028 unterschrieben. Bell durchlief ab 2014 die Nachwuchsteams der Löwen und kam in der Saison 2022/23 auf 36 Bayernliga-Einsätze für die zweite Mannschaft, bevor er über den FC Augsburg und die SpVgg Bayreuth zu Chemie Leipzig wechselte. Dort war er zuletzt gesetzt, verlängerte aber auf eigenen Wunsch nicht und zieht nun zurück zu seinem Ausbildungsverein.