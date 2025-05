Transfer-Schock: Hiller verlässt 1860 München nach 17 Jahren wohl zum Saisonende

Auf der Pressekonferenz am Freitag sprach sich 1860-Trainer Patrick Glöckner noch für einen Verbleib Hillers aus: „Er hat sich als Nummer eins durchgesetzt und hat ein entsprechendes Standing bei mir.“

Laut Plettenberg soll Hiller das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vonseiten der Löwen ausgeschlagen haben. Stattdessen soll sich der 28-Jährige dazu entschieden haben, im Sommer eine neue Herausforderung anzugehen. Als Optionen erwägt der Torwart wohl einen Wechsel ins Ausland oder als Nummer zwei in die Bundesliga oder die 2. Bundesliga.

Nachdem zu Saisonbeginn unter Ex-Coach Argirios Giannikis noch Neuzugang René Vollath im Tor gesetzt war, startete Marco Hiller in den letzten 23 Ligaspielen. Dabei kassierte er 31 Gegentore, siebenmal hielt er zu Null.

Wegen Hiller-Abgang: Avdija vor Drittliga-Premiere?

Marco Hiller wechselte 2008 im Alter von elf Jahren in die Jugend des TSV 1860. In Giesing entwickelte sich der gebürtige Gröbenzeller in den letzten 17 Jahren zur Identifikationsfigur und zum absoluten Publikumsliebling.

Inwieweit sich die Kunde über Hillers bevorstehenden Abgang auf die Aufstellungspläne von Patrick Glöckner auswirkt, bleibt abzuwarten. Bei acht Punkten Rückstand auf Platz vier (qualifiziert zur Teilnahme am DFB-Pokal) geht es für 1860 München in den letzten drei Spielen sportlich wohl um nichts mehr.

Klar scheint, dass Hiller noch mindestens ein Heimspiel im Grünwalder Stadion bekommt. Gut möglich aber, dass der 20-jährige Erion Avdija noch in dieser Saison zu seinem Drittliga-Debüt kommt. Glöckner: „Wir haben einen klaren Überblick über den Kader und wollen unsere jungen Spieler reinbringen.“