Transfer-Probleme: FCB verpasst Frist - Bezirksligist verliert Punkt Bürokratie macht Amateuren zu schaffen von red · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Es ist diesen Winter offensichtlich mehrfach passiert, dass Vereine ihre Transfers nicht ordnungsgemäß abgewickelt haben. FuPa berichtete exklusiv, dass der ambitionierte Landesligist SV Hohenlimburg vier Neuzugänge bis Mai nicht einsetzen darf, da diese nicht spielberechtigt geworden sind.

Nun wurde auch in der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bekannt, dass der abstiegsgefährdete Westfalenligist FC Brünninghausen seinen vom Ligarivalen SpVgg Horsthausen verpflichteten Neuzugang Alhusain Barry erst nach einer sechsmonatigen Sperre am letzten Spieltag am 31. Mai einsetzen darf. Bezirksligist Suryoye Paderborn ist dabei ein noch größerer Fauxpas unterlaufen. Der wegen des gleichen Fehlers nicht spielberechtigte Winterneuzugang Dominik Konopka vom SV Heide Paderborn II wurde am vergangenen Wochenende eingesetzt, so dass das torlose Remis gegen den Türkischen SV Horn in eine 0:2-Niederlage umgewertet wurde.

Doch wo liegt das Problem? Vereine wickeln untereinander im Winter einen Transfer ab und einigen sich auf eine bekanntlich frei verhandelbare Ablöse. Diese fließt, der aufnehmende Verein meldet den Spieler an und alles ist klar. Doch die Bürokratie sieht vor, dass der aufnehmende Verein den Transfer im DFBnet innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Antragstellung noch final bestätigen muss. Bleibt dies aus, erhält der Spieler keine Spielberechtigung für Pflichtspiele und bleibt für sechs Monate, beginnend ab seinem letzten Pflichtspieleinsatz, gesperrt. Ein großes Ärgernis für Verein und Spieler: Die Ablöse wurde "in den Sand gesetzt", der Trainer muss auf die erhoffte Verstärkung verzichten und der Spieler sitzt viele Monate nur auf der Tribüne. Brünninghausens Vorsitzender Horst Tieling möchte gegenüber den "Ruhr Nachrichten" nicht groß darauf eingehen und erklärt kurz und knapp: Dem FC Brünninghausen ist leider ein Fehler unterlaufen, dafür entschuldigen wir uns bei dem betroffenem Spieler, der Mannschaft und dem Trainerteam."