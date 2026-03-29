Transfer-Paukenschlag: Michael Kleinschrodt wechselt zum VfR Aalen

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Auf dem Transfermarkt herrscht helle Aufregung. Der VfR Aalen, derzeit das Maß der Dinge an der Spitze der Oberliga, vermeldet eine Personalie von großer Tragweite. Mit der Verpflichtung eines torgefährlichen Angreifers setzt der Verein ein deutliches Zeichen für die Ambitionen in der kommenden Spielzeit und sichert sich die Dienste eines Akteurs, der momentan noch im Kampf um den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse steht.

Der Verein hat die Verpflichtung von Michael Kleinschrodt offiziell bekanntgegeben. Der 30-jährige Offensivspieler wird die Mannschaft ab der nächsten Saison verstärken und wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach auf die Ostalb. Mit diesem Transfer gelingt den Verantwortlichen ein echter Coup, da Kleinschrodt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch eine enorme Portion Erfahrung mitbringt. Die Fans dürfen sich auf einen Spieler freuen, der in den vergangenen Jahren immer wieder durch seine Schnelligkeit und seine Spielübersicht bestochen hat.

Zwischen Regionalliga-Alltag und Aufstiegsträumen

Aktuell ist die Mission des Neuzugangs jedoch noch nicht beendet. Michael Kleinschrodt befindet sich mit seinem jetzigen Verein, der SG Sonnenhof Großaspach, mitten im packenden Aufstiegsrennen zur 3. Liga. In der laufenden Saison der Regionalliga Südwest hat er bereits unter Beweis gestellt, warum er für die Aalener so wertvoll sein wird. In 25 absolvierten Partien konnte er 11 Tore selbst erzielen und bereitete zudem 5 weitere Treffer für seine Mitspieler vor. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die Torgefahr, die von dem erfahrenen Offensivakteur ausgeht.

Konstanz auf hohem Niveau in Großaspach

Bereits in der vorherigen Spielzeit 2024/2025 zeigte Kleinschrodt in der Oberliga Baden-Württemberg überragende Leistungen im Trikot der Großaspacher. In insgesamt 33 Spielen gelangen ihm 13 Tore. Besonders bemerkenswert war in diesem Jahr seine Rolle als Vorbereiter, da er zusätzlich 11 Assists beisteuerte. Seine statistische Bilanz der letzten zwei Jahre verdeutlicht, dass er ein kompletter Offensivspieler ist, der sowohl den eigenen Abschluss sucht als auch das Auge für den besser postierten Mitspieler besitzt.

Die geteilte Saison und der Abstecher nach Bayern

Der Weg des Angreifers war in der Saison 2023/2024 von einem Wechsel geprägt. Zunächst kam er für Großaspach in der Oberliga Baden-Württemberg zu 10 Einsätzen, in denen er zweimal traf. Den anderen Teil der Saison verbrachte er bei Ansbach in der Regionalliga Bayern. Dort stand er in 15 Begegnungen auf dem Rasen, erzielte ein Tor und gab eine Vorlage. Diese Phase seiner Karriere unterstreicht seine Flexibilität und die Fähigkeit, sich in verschiedenen Ligen und Umgebungen zu beweisen.

Jahre der Treue in Hollenbach

Bevor Michael Kleinschrodt den Weg nach Großaspach einschlug, war er über viele Jahre hinweg eine tragende Säule beim FSV Hollenbach. In der Saison 2022/2023 absolvierte er dort 31 Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg, wobei er 5 Tore erzielte und 4 Vorlagen gab. Seine Zeit bei diesem Verein war geprägt von Beständigkeit und einer beeindruckenden Treffersicherheit, die sich durch verschiedene Ligen zog und ihn zu einem der profiliertesten Spieler der Region reifen ließ.

Glanzzeiten in der Verbandsliga

Besonders in der Verbandsliga lieferte Kleinschrodt für Hollenbach außergewöhnliche Werte ab. In der Saison 2021/2022 kam er in 35 Spielen auf 12 Tore und 11 Assists. Noch effektiver zeigte er sich in der Spielzeit 2019/2020, als ihm in nur 19 Partien sagenhafte 18 Treffer gelangen, flankiert von 9 Torvorlagen. Auch in den Jahren davor, etwa 2018/2019 mit 30 Einsätzen und 6 Toren oder 2017/2018 mit 27 Spielen und 8 Toren, war er ein verlässlicher Faktor in der Offensive der Hollenbacher.

Sportliche und charakterliche Hoffnungen

Der VfR Aalen zeigt sich überzeugt davon, dass Michael Kleinschrodt sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend in das bestehende Gefüge passt. Mit seinem Ehrgeiz und seiner Routine soll er ein wichtiger Baustein für die künftigen Erfolge des Vereins sein. Die Verantwortlichen heißen ihren zukünftigen Spieler willkommen und verbinden mit der Verpflichtung die Hoffnung auf eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Zeit im Trikot des VfR.